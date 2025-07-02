В Самаре идет строительство сектора для метания спортивных снарядов

На стадионе "Салют" в Самаре строится новый легкоатлетический сектор. Это первый в регионе сектор для метания спортивных снарядов.

Уникальный спортивный объект расположен на стадионе ГАУ СШОР № 1 "Салют".

Это одно из новых сооружений, которые возводят в регионе по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в рамках подготовки к XIII международному форуму "Россия — спортивная держава".

Первых спортсменов площадка примет уже в начале августа, в преддверии Дня физкультурника, который отмечается 9 августа, сообщает пресс-служба областного минспорта.