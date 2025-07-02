На острове Поджабный спасли заблудившегося грибника

Ночью 1 июля сотрудникам ПСС Самарской области сообщили о потерявшемся 88-летнем мужчине.

Мужчина ушел за грибами в лес на острове Поджабный и заблудился.

Совместно с волонтерами "Лиза Алерт" пенсионера смогли найти в 4:40. Его доставили на катере на спасательную станцию и передали родственникам.