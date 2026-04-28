Новый туристический проект - экскурсия "Самара - хлебная столица" представлен в Самарской области. Маршрут проходит по знаковым "хлебным" местам города и призван напомнить о прошлом Самары как одного из главных зерновых центров Российской империи, а также раскрыть город с современной гастрономической стороны.
Туристический маршрут - совместный проект Сбера и "Белотурки". Голосами аудиоверсии экскурсии стали самарский ресторатор, автор концепции "Белотурки" Евгений Реймер и известный писатель и драматург Александр Цыпкин. Атмосферу XIX века в экскурсии создают стилизованные театральные вставки в исполнении профессиональных актеров.
В экскурсию включено 16 локаций. Маршрут стартует с Хлебной площади и здания элеватора Государственного банка Российской империи, финальная точка - сквер Пушкина и открывающийся с него вид на паровую мельницу Субботина.
За время прогулки по маршруту можно узнать, какому знаменитому сорту твердой пшеницы отдавали предпочтение самарские купцы, кто был самым известным самарским крючником и правда ли, что местная хлебная биржа занимала третье место в мире по объему торгов зерновыми (после Новоорлеанской и Европейской).
Пройти маршрут поможет подробный гид в геосервисе 2ГИС, который выступил навигационным партнером проекта. Прослушать аудиоэкскурсию можно в музыкальном сервисе "Звук".
"В моменте создания концепции ремесленной пекарни в Самаре мы с командой историков-краеведов по крупицам собрали исторические факты, связывающие наш город с хлебным делом. И поняли, что нашли клад: забытый культурный код Самары - "Хлебная столица Российской империи". Этими знаниями обязательно нужно было поделиться с жителями и гостями города - так у пекарни появилась просветительская миссия", - рассказал ресторатор, автор концепции ремесленной пекарни "Белотурка" Евгений Реймер.
"Самарские предприниматели всегда отличались особой энергией и умением видеть перспективы там, где другие проходят мимо. Запуск гастрономической экскурсии "Самара - хлебная столица" - отличный пример того, как бизнес берет на себя просветительскую миссию, соединяя историю, культуру и современные тренды. Именно благодаря такой инициативе и неравнодушию самарских бизнесменов наш город раскрывается для жителей и гостей с новой, яркой стороны", - прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.