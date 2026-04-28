Новый туристический проект - экскурсия "Самара - хлебная столица" представлен в Самарской области. Маршрут проходит по знаковым "хлебным" местам города и призван напомнить о прошлом Самары как одного из главных зерновых центров Российской империи, а также раскрыть город с современной гастрономической стороны.

Туристический маршрут - совместный проект Сбера и "Белотурки". Голосами аудиоверсии экскурсии стали самарский ресторатор, автор концепции "Белотурки" Евгений Реймер и известный писатель и драматург Александр Цыпкин. Атмосферу XIX века в экскурсии создают стилизованные театральные вставки в исполнении профессиональных актеров.

В экскурсию включено 16 локаций. Маршрут стартует с Хлебной площади и здания элеватора Государственного банка Российской империи, финальная точка - сквер Пушкина и открывающийся с него вид на паровую мельницу Субботина.

За время прогулки по маршруту можно узнать, какому знаменитому сорту твердой пшеницы отдавали предпочтение самарские купцы, кто был самым известным самарским крючником и правда ли, что местная хлебная биржа занимала третье место в мире по объему торгов зерновыми (после Новоорлеанской и Европейской).

Пройти маршрут поможет подробный гид в геосервисе 2ГИС, который выступил навигационным партнером проекта. Прослушать аудиоэкскурсию можно в музыкальном сервисе "Звук".

"В моменте создания концепции ремесленной пекарни в Самаре мы с командой историков-краеведов по крупицам собрали исторические факты, связывающие наш город с хлебным делом. И поняли, что нашли клад: забытый культурный код Самары - "Хлебная столица Российской империи". Этими знаниями обязательно нужно было поделиться с жителями и гостями города - так у пекарни появилась просветительская миссия", - рассказал ресторатор, автор концепции ремесленной пекарни "Белотурка" Евгений Реймер.

"Самарские предприниматели всегда отличались особой энергией и умением видеть перспективы там, где другие проходят мимо. Запуск гастрономической экскурсии "Самара - хлебная столица" - отличный пример того, как бизнес берет на себя просветительскую миссию, соединяя историю, культуру и современные тренды. Именно благодаря такой инициативе и неравнодушию самарских бизнесменов наш город раскрывается для жителей и гостей с новой, яркой стороны", - прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.