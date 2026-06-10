Директор Самарского художественного музея рассказала о подготовке к юбилею города

Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея, рассказала о планах учреждения к предстоящему юбилею Самары.

"Для нас это действительно большое и важное событие, к которому мы уже начали готовиться. В 2026 году мы планируем провести научную конференцию, посвященную юбилею Самары. Это даст возможность специалистам обсудить роль искусства и культуры в развитии города, обменяться опытом и наметить перспективы", — поделилась Алла Шахматова.

По словам директора, особое место на выставке займут материалы о меценатах, благодаря которым сформировалась уникальная самарская коллекция. Алла Шахматова подчеркнула, что музей гордится своим собранием и считает его важной частью культурного наследия региона.

"Посещение Самарского областного художественного музея должно быть обязательным пунктом в программе каждого гостя города, — отметила Алла Шахматова. — Мы всегда рады делиться с посетителями нашей историей, культурой и искусством, открывая новые грани творческого наследия Самары".