Авито запускает благотворительную распродажу циркового реквизита

Авито и Упсала-цирк запускают благотворительную распродажу циркового реквизита и арт-объектов на платформе. Средства от продажи направят на создание нового спектакля "Я здесь" с участием подростков с поведенческими и ментальными особенностями, премьера которого состоится осенью 2026 года.
Это не просто ресейл необычных вещей, а возможность поддержать пространство, где ребята через цирковое искусство учатся быть рядом, слышать друг друга и создавать безопасную среду. Через проект прошло около 1500 детей и подростков, для которых сцена стала местом поддержки, взросления и безопасного взаимодействия.
Упсала-Цирк — социально-культурный проект из Санкт-Петербурга, который уже 26 лет работает с детьми и подростками, оказавшимися в уязвимой ситуации: ребятами с непростым поведением, а также детьми с особенностями здоровья, в том числе с синдромом Дауна. В цирке ребят не делят на "удобных" и "сложных": здесь подростки оказываются в одной команде, на одной сцене и учатся взаимодействовать иначе — через доверие, дисциплину, совместное творчество и уважение к границам друг друга.
В магазине проекта на технологической платформе Авито появились 28 лотов из мира Упсала-Цирка: гигантское пушистое кресло из спектакля "Сторож снов", слон на колесах, винтажный ковер, чемоданы, дискошар, мячи для жонглирования, булавы, гимнастические кольца, афиши, другие арт-объекты и еще два секретных лота, о которых расскажут чуть позже. У всех предметов есть свои сценические истории, описанные в карточках товаров. Поддержать Упсала Цирк и приобрести лоты могут жители из всех регионов России.
"Авито — крупнейшая технологическая платформа в стране: понятная, удобная и ежедневно соединяющая миллионы пользователей. Для нас этот проект — возможность рассказать об Упсала-Цирке новым аудиториям. Мы рады, что Авито поддержал нашу креативную идею, помог организационно и технически, а главное — разделил ценности и смыслы проекта и нового спектакля", — отмечает Юлия Булыгина, фандрайзер Упсала-Цирка.
Все вырученные средства от продажи вещей пойдут на подготовку нового спектакля "Я здесь", премьера которого состоится осенью 2026 года. Его создают артисты третьего курса "хулиганского" проекта вместе с режиссёром Ариной Поляковой. В центре перформанса — поиск своего места, стремление выйти за привычные границы и все те вопросы, которые волнуют каждого подростка: кто я, где мое место и может ли где-то ещё быть лучше, чем здесь?
Все желающие также могут поддержать Упсала-Цирк в рамках проекта "Знак добра" в разделе #яПомогаю на Авито, в том числе оформить благотворительную подписку.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.