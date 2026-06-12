В Самаре планируют создать арт-парк русской культуры

Власти Самары собираются создать новый культурный объект. Информация об этом содержится в списке мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города, который выставили на общественные обсуждения.

В документе указано, что на 2028-2030 годы мэрия запланировала реализацию проекта "Арт-парк русской культуры". Где он будет организован, не говорится. Однако обозначены этапы создания и реализации архитектурной и природной концепции арт-парка:

формирование и продвижение на региональном и федеральном уровнях проектных инициатив по созданию ландшафтной и архитектурной композиции в стиле русской усадебной и храмовой архитектуры с элементами народной стилистики с использованием городского пространства - 2028-2029 годы;

разработка концепции модульных павильонов под экспозиции, мастерских, интерактивных классов, а также сцен и ярмарочных рядов, преимущественно для местных производителей, - 2029-2030 годы;

проведение мероприятий по обустройству пространства этнографических зон, тематических садов, деревянных скульптур, зон ремесленного труда и т. п. - 2030 год;

развитие материально-технической базы арт-парка, в том числе внедрение аудиогидов, экспозиций с применением дополнительной и виртуальной реальности, интерактивных стендов и приложений - 2029-2030 годы;

организация постоянно действующей экспозиции истории русской культуры, быта и духовных традиций Самары - 2030 год.

"Цель проекта - создание интегрального культурного пространства для сохранения, развития и популяризации русской культурной традиции, духовно-нравственных ценностей и формирование устойчивого интереса к национальному наследию через современные форматы культурного взаимодействия на территории Самары", - говорится в стратегии.

Своим мнением жители могут поделиться онлайн - на сайте мэрии Самары, в срок до 22 июня включительно.