В Самаре планируют создать арт-парк русской культуры

Власти Самары собираются создать новый культурный объект. Информация об этом содержится в списке мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города, который выставили на общественные обсуждения.
В документе указано, что на 2028-2030 годы мэрия запланировала реализацию проекта "Арт-парк русской культуры". Где он будет организован, не говорится. Однако обозначены этапы создания и реализации архитектурной и природной концепции арт-парка:
- формирование и продвижение на региональном и федеральном уровнях проектных инициатив по созданию ландшафтной и архитектурной композиции в стиле русской усадебной и храмовой архитектуры с элементами народной стилистики с использованием городского пространства - 2028-2029 годы;
- разработка концепции модульных павильонов под экспозиции, мастерских, интерактивных классов, а также сцен и ярмарочных рядов, преимущественно для местных производителей, - 2029-2030 годы;
- проведение мероприятий по обустройству пространства этнографических зон, тематических садов, деревянных скульптур, зон ремесленного труда и т. п. - 2030 год;
- развитие материально-технической базы арт-парка, в том числе внедрение аудиогидов, экспозиций с применением дополнительной и виртуальной реальности, интерактивных стендов и приложений - 2029-2030 годы;
- организация постоянно действующей экспозиции истории русской культуры, быта и духовных традиций Самары - 2030 год.
"Цель проекта - создание интегрального культурного пространства для сохранения, развития и популяризации русской культурной традиции, духовно-нравственных ценностей и формирование устойчивого интереса к национальному наследию через современные форматы культурного взаимодействия на территории Самары", - говорится в стратегии.
Своим мнением жители могут поделиться онлайн - на сайте мэрии Самары, в срок до 22 июня включительно.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.