Вячеслав Федорищев вручил почетный знак художественному руководителю "Шостакович Опера Балет"

Художественному руководителю и главному дирижеру "Шостакович Опера Балет" Евгению Хохлову за значительный вклад в развитие культуры Самарской области присужден почетный знак "За труд во благо земли Самарской".

В четверг, 11 июня, в преддверии Дня России награду Евгению Дмитриевичу вручил губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев.

Евгений Дмитриевич служит в "Шостакович Опера Балет" уже 15 лет, с 2017 года — в должности главного дирижера и художественного руководителя. Под музыкальным руководством Евгения Хохлова поставлено более трех десятков премьер, в его репертуаре — более 50 спектаклей.

За время художественного руководства театр осуществил значительные творческие проекты, получив высокую экспертную оценку всей музыкальной и культурной общественности страны: — театр постоянно и с большим успехом принимает участие в престижных всероссийских и международных фестивалях, форумах, конкурсах. Среди них: Национальная оперная премия "Онегин", Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска", фестиваль Ассоциации музыкальных театров "Видеть музыку", Фестиваль будущего театра, Международный культурный форум в Санкт-Петербурге, Международный фестиваль танца и музыки в Бангкоке, Минский международный рождественский оперный форум; — с 2018 года на базе театра работает Молодежная оперная программа, результатом которой стало появление на сцене талантливой молодежи; — выступления театра проходили на таких знаковых площадках, как Историческая и Новая сцена Большого театра России, Новая сцена Мариинского театра, Thailand Cultural Centre, Большой театр Республики Беларусь, Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Российский академический молодежный театр, МХАТ имени Максима Горького, "Урал Опера Балет" и многие другие; — в 2025 году театр стал обладателем премии сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева "Маэстро" Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" за постановку оперы "Мастер и Маргарита" С. М. Слонимского под руководством Евгения Хохлова; — по итогам театрального сезона 2024–2025 сразу три спектакля, дирижером-постановщиком которых является Евгений Хохлов, стали номинантами "Золотой Маски"; — в 2025 году проведен Первый международный фестиваль "Наследие. Балет", а в 2026 году — "Наследие. Опера".

"Благодарю за такую высокую награду. Для меня большая честь быть частью коллектива Самарского академического театра оперы и балета — коллектива профессионалов, настоящих энтузиастов своего дела. 1 июня театр отметил 95 лет, тем самым открыв обратный отсчет к столетнему юбилею. Мы благодарим Вячеслава Андреевича за поддержку и выражаем надежду, что эта поддержка будет крепнуть, а театр будет предлагать все больше новых форматов и процветать", — сказал в ответном слове Евгений Хохлов.