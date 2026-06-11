Вячеслав Федорищев вручил почетный знак художественному руководителю "Шостакович Опера Балет"

Художественному руководителю и главному дирижеру "Шостакович Опера Балет" Евгению Хохлову за значительный вклад в развитие культуры Самарской области присужден почетный знак "За труд во благо земли Самарской".
В четверг, 11 июня, в преддверии Дня России награду Евгению Дмитриевичу вручил губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев.
Евгений Дмитриевич служит в "Шостакович Опера Балет" уже 15 лет, с 2017 года — в должности главного дирижера и художественного руководителя. Под музыкальным руководством Евгения Хохлова поставлено более трех десятков премьер, в его репертуаре — более 50 спектаклей.
За время художественного руководства театр осуществил значительные творческие проекты, получив высокую экспертную оценку всей музыкальной и культурной общественности страны: — театр постоянно и с большим успехом принимает участие в престижных всероссийских и международных фестивалях, форумах, конкурсах. Среди них: Национальная оперная премия "Онегин", Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска", фестиваль Ассоциации музыкальных театров "Видеть музыку", Фестиваль будущего театра, Международный культурный форум в Санкт-Петербурге, Международный фестиваль танца и музыки в Бангкоке, Минский международный рождественский оперный форум; — с 2018 года на базе театра работает Молодежная оперная программа, результатом которой стало появление на сцене талантливой молодежи; — выступления театра проходили на таких знаковых площадках, как Историческая и Новая сцена Большого театра России, Новая сцена Мариинского театра, Thailand Cultural Centre, Большой театр Республики Беларусь, Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Российский академический молодежный театр, МХАТ имени Максима Горького, "Урал Опера Балет" и многие другие; — в 2025 году театр стал обладателем премии сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева "Маэстро" Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" за постановку оперы "Мастер и Маргарита" С. М. Слонимского под руководством Евгения Хохлова; — по итогам театрального сезона 2024–2025 сразу три спектакля, дирижером-постановщиком которых является Евгений Хохлов, стали номинантами "Золотой Маски"; — в 2025 году проведен Первый международный фестиваль "Наследие. Балет", а в 2026 году — "Наследие. Опера".
"Благодарю за такую высокую награду. Для меня большая честь быть частью коллектива Самарского академического театра оперы и балета — коллектива профессионалов, настоящих энтузиастов своего дела. 1 июня театр отметил 95 лет, тем самым открыв обратный отсчет к столетнему юбилею. Мы благодарим Вячеслава Андреевича за поддержку и выражаем надежду, что эта поддержка будет крепнуть, а театр будет предлагать все больше новых форматов и процветать", — сказал в ответном слове Евгений Хохлов.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.