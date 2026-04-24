"Пасха над Волгой": IX Межрегиональный фестиваль‑конкурс хоровой музыки объединит традиции и новые таланты

25–26 апреля 2026 г. в Самарской области состоится грандиозное событие. Межрегиональный фестиваль-конкурс "Пасха над Волгой" является одним из самых ярких и ожидаемых музыкальных событий Самарской митрополии и всего Поволжья.

В этом году фестиваль пройдет в девятый раз, вновь объединив лучшие хоровые коллективы из разных регионов России. Событие проходит по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия и посвящен 175-летию Самарской губернии.

В IX фестивале примут участие 24 коллектива, а общее число исполнителей достигнет 677 человек. Это рекордный показатель за всю историю проекта, который подтверждает растущий интерес к традиционной хоровой культуре.

Участники представят 10 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пензу, Ульяновск, Тулу, Рыбинск, Брянск, а также города нашего региона — Самару, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск.

Фестиваль объединяет как профессионалов, так и юные дарования: профессиональные однородные, смешанные и фольклорные хоры; клиросные (церковные) хоры; учебные хоры музыкальных училищ, колледжей, вузов и духовных учебных заведений; детские и юношеские хоры воскресных школ, православных гимназий, ДМШ и ДШИ.

Организаторы фестиваля приход храма святителя Спиридона Тримифунтского (г. Самара) совместно с Благотворительным фондом "Спиридоновский-Никольский".

Председатель жюри — Иван Михайлович Стольников, заслуженный деятель культуры и искусства Нижнего Новгорода, профессор Нижегородской консерватории им. М. И. Глинки, художественный руководитель и главный дирижер муниципального камерного хора "Нижний Новгород".

В состав жюри (сохраняющего преемственность на протяжении трех лет) входят ведущие специалисты России и Беларуси: Наталья Эммануиловна Герасимова, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Самарского государственного педагогического университета Георгий Леонидович Сафонов, президент Федерации мужских хоров, художественный руководитель и главный регент праздничного мужского хора Московского Данилова монастыря Сталина Андреевна Мерникова, дирижер, лауреат международных конкурсов (Италия), руководитель ансамбля "Палитра", автор уникальной физиолого-акустической методики Екатерина Николаевна Садикова, кандидат искусствоведения, старший преподаватель ПСТГУ (г. Москва) Ирина Вадимовна Денисова (Республика Беларусь), церковный композитор, автор более 200 песнопений, дирижер, педагог.

За годы существования на сцене фестиваля выступали прославленные коллективы, среди которых Большой детский хор имени Виктора Попова, концертный хор "Перезвоны" (г. Санкт-Петербург), камерный хор "Нижний Новгород", архиерейский хор Спасо-Преображенского собора г. Белгорода, камерный хор МГТУ им. Н. Э. Баумана "Гаудеамус" и другие.

В рамках фестиваля традиционно пройдут творческие встречи и мастер-классы с почетными художественными руководителями и членами жюри. Это создает уникальное пространство для общения коллективов и обмена опытом с ведущими специалистами в области хорового искусства. Конкурсные прослушивания и мастер-классы открыты для публики.

Главным событием станет гала-концерт, где выступят лучшие участники фестиваля. По сложившейся доброй традиции этот концерт становится музыкальным подарком всем самарским женщинам в честь Вселенского дня святых жен-мироносиц. Гала-концерт состоится 26 апреля в 17:00 в концертном зале собора Святой Софии (г. Самара, ул. Соколова, 1А). Вход свободный.