"Пасха над Волгой": IX Межрегиональный фестиваль‑конкурс хоровой музыки объединит традиции и новые таланты

25–26 апреля 2026 г. в Самарской области состоится грандиозное событие. Межрегиональный фестиваль-конкурс "Пасха над Волгой" является одним из самых ярких и ожидаемых музыкальных событий Самарской митрополии и всего Поволжья.
В этом году фестиваль пройдет в девятый раз, вновь объединив лучшие хоровые коллективы из разных регионов России. Событие проходит по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия и посвящен 175-летию Самарской губернии.
В IX фестивале примут участие 24 коллектива, а общее число исполнителей достигнет 677 человек. Это рекордный показатель за всю историю проекта, который подтверждает растущий интерес к традиционной хоровой культуре.
Участники представят 10 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пензу, Ульяновск, Тулу, Рыбинск, Брянск, а также города нашего региона — Самару, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск.
Фестиваль объединяет как профессионалов, так и юные дарования: профессиональные однородные, смешанные и фольклорные хоры; клиросные (церковные) хоры; учебные хоры музыкальных училищ, колледжей, вузов и духовных учебных заведений; детские и юношеские хоры воскресных школ, православных гимназий, ДМШ и ДШИ.
Организаторы фестиваля приход храма святителя Спиридона Тримифунтского (г. Самара) совместно с Благотворительным фондом "Спиридоновский-Никольский".
Председатель жюри — Иван Михайлович Стольников, заслуженный деятель культуры и искусства Нижнего Новгорода, профессор Нижегородской консерватории им. М. И. Глинки, художественный руководитель и главный дирижер муниципального камерного хора "Нижний Новгород".
В состав жюри (сохраняющего преемственность на протяжении трех лет) входят ведущие специалисты России и Беларуси: Наталья Эммануиловна Герасимова, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Самарского государственного педагогического университета Георгий Леонидович Сафонов, президент Федерации мужских хоров, художественный руководитель и главный регент праздничного мужского хора Московского Данилова монастыря Сталина Андреевна Мерникова, дирижер, лауреат международных конкурсов (Италия), руководитель ансамбля "Палитра", автор уникальной физиолого-акустической методики Екатерина Николаевна Садикова, кандидат искусствоведения, старший преподаватель ПСТГУ (г. Москва) Ирина Вадимовна Денисова (Республика Беларусь), церковный композитор, автор более 200 песнопений, дирижер, педагог.
За годы существования на сцене фестиваля выступали прославленные коллективы, среди которых Большой детский хор имени Виктора Попова, концертный хор "Перезвоны" (г. Санкт-Петербург), камерный хор "Нижний Новгород", архиерейский хор Спасо-Преображенского собора г. Белгорода, камерный хор МГТУ им. Н. Э. Баумана "Гаудеамус" и другие.
В рамках фестиваля традиционно пройдут творческие встречи и мастер-классы с почетными художественными руководителями и членами жюри. Это создает уникальное пространство для общения коллективов и обмена опытом с ведущими специалистами в области хорового искусства. Конкурсные прослушивания и мастер-классы открыты для публики.
Главным событием станет гала-концерт, где выступят лучшие участники фестиваля. По сложившейся доброй традиции этот концерт становится музыкальным подарком всем самарским женщинам в честь Вселенского дня святых жен-мироносиц. Гала-концерт состоится 26 апреля в 17:00 в концертном зале собора Святой Софии (г. Самара, ул. Соколова, 1А). Вход свободный.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.