"Самаранефтегаз" провел праздник для детей

В загородном парке в центре Самары прошло тематическое мероприятие "Карусель дружбы", посвященное Международному дню защиты детей. Организатором события выступило АО "Самаранефтегаз", входящее в структуру НК "Роснефть". Праздник, организованный в год 90-летия с начала промышленной добычи нефти и Год единства народов России, объединил ребят разных возрастов и их родителей.

Для юных гостей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу. Самые маленькие участники с удовольствием присоединились к анимационному представлению "Щенячий патруль", а ребята постарше проверили свою смекалку, ловкость и умение работать в команде во время приключенческого квеста "Джуманджи". На протяжении всего праздника работали интерактивные площадки. Дети могли сделать яркий аквагрим или блеск-тату, сфотографироваться в яркой фотозоне, принять участие в творческих мастер-классах и создать памятные сувениры своими руками.

Не меньшей популярностью пользовались аттракционы — батут, лабиринт, аэрохоккей, горка и аттракцион "Кенгуру". Маленькие сладкоежки наслаждались сладкой ватой. Самым необычным героем праздника стала австралийская овчарка, которая удивила публику трюками с мячами и летающей тарелкой. Завершающий танцевальный флешмоб объединил всех участников мероприятия, которые получили призы за активность и выполнение заданий от ведущего.

"Мы с сыном Егором уже четыре года подряд посещаем праздник, который проводит "Самаранефтегаз" вначале летних каникул. Каждый раз организаторы готовят интересную и разнообразную программу. В этом году нам особенно понравились квест, интерактивные площадки и Дог-шоу — выступление четвероногого артиста произвело на сына огромное впечатление. Очень приятно, что внимание уделяют не только детям, но и родителям. Мы получили массу положительных эмоций и отличное настроение. Такие мероприятия помогают семьям больше проводить времени вместе, создают теплую атмосферу и дарят яркие воспоминания", — отметила участница праздника Мария Снегова.