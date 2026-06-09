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Общество

"Самаранефтегаз" провел праздник для детей

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В загородном парке в центре Самары прошло тематическое мероприятие "Карусель дружбы", посвященное Международному дню защиты детей. Организатором события выступило АО "Самаранефтегаз", входящее в структуру НК "Роснефть". Праздник, организованный в год 90-летия с начала промышленной добычи нефти и Год единства народов России, объединил ребят разных возрастов и их родителей.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Для юных гостей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу. Самые маленькие участники с удовольствием присоединились к анимационному представлению "Щенячий патруль", а ребята постарше проверили свою смекалку, ловкость и умение работать в команде во время приключенческого квеста "Джуманджи". На протяжении всего праздника работали интерактивные площадки. Дети могли сделать яркий аквагрим или блеск-тату, сфотографироваться в яркой фотозоне, принять участие в творческих мастер-классах и создать памятные сувениры своими руками.

Не меньшей популярностью пользовались аттракционы — батут, лабиринт, аэрохоккей, горка и аттракцион "Кенгуру". Маленькие сладкоежки наслаждались сладкой ватой. Самым необычным героем праздника стала австралийская овчарка, которая удивила публику трюками с мячами и летающей тарелкой. Завершающий танцевальный флешмоб объединил всех участников мероприятия, которые получили призы за активность и выполнение заданий от ведущего.

"Мы с сыном Егором уже четыре года подряд посещаем праздник, который проводит "Самаранефтегаз" вначале летних каникул. Каждый раз организаторы готовят интересную и разнообразную программу. В этом году нам особенно понравились квест, интерактивные площадки и Дог-шоу — выступление четвероногого артиста произвело на сына огромное впечатление. Очень приятно, что внимание уделяют не только детям, но и родителям. Мы получили массу положительных эмоций и отличное настроение. Такие мероприятия помогают семьям больше проводить времени вместе, создают теплую атмосферу и дарят яркие воспоминания", — отметила участница праздника Мария Снегова.

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