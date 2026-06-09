"Самаранефтегаз" провел праздник для детей

В загородном парке в центре Самары прошло тематическое мероприятие "Карусель дружбы", посвященное Международному дню защиты детей. Организатором события выступило АО "Самаранефтегаз", входящее в структуру НК "Роснефть". Праздник, организованный в год 90-летия с начала промышленной добычи нефти и Год единства народов России, объединил ребят разных возрастов и их родителей.
Для юных гостей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу. Самые маленькие участники с удовольствием присоединились к анимационному представлению "Щенячий патруль", а ребята постарше проверили свою смекалку, ловкость и умение работать в команде во время приключенческого квеста "Джуманджи". На протяжении всего праздника работали интерактивные площадки. Дети могли сделать яркий аквагрим или блеск-тату, сфотографироваться в яркой фотозоне, принять участие в творческих мастер-классах и создать памятные сувениры своими руками.
Не меньшей популярностью пользовались аттракционы — батут, лабиринт, аэрохоккей, горка и аттракцион "Кенгуру". Маленькие сладкоежки наслаждались сладкой ватой. Самым необычным героем праздника стала австралийская овчарка, которая удивила публику трюками с мячами и летающей тарелкой. Завершающий танцевальный флешмоб объединил всех участников мероприятия, которые получили призы за активность и выполнение заданий от ведущего.
"Мы с сыном Егором уже четыре года подряд посещаем праздник, который проводит "Самаранефтегаз" вначале летних каникул. Каждый раз организаторы готовят интересную и разнообразную программу. В этом году нам особенно понравились квест, интерактивные площадки и Дог-шоу — выступление четвероногого артиста произвело на сына огромное впечатление. Очень приятно, что внимание уделяют не только детям, но и родителям. Мы получили массу положительных эмоций и отличное настроение. Такие мероприятия помогают семьям больше проводить времени вместе, создают теплую атмосферу и дарят яркие воспоминания", — отметила участница праздника Мария Снегова.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги