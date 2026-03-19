Авито: 80% самарцев имеют опыт покупки автозапчастей на платформах объявлений

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Согласно опросу, 8 из 10 жителей Самары хотя бы раз покупали детали на платформах объявлений по типу Авито. Из них 68% чаще берут именно новые запчасти, а 127 предпочитают детали "с пробегом". Аналитики Авито узнали, где и какие запчасти и расходники чаще всего покупают автовладельцы, сколько на это тратят и как выбирают площадку для покупки.

Покупают автозапчасти опрошенные в основном в традиционных магазинах. В автосервисах и у официальных дилеров детали чаще всего берут 20% опрошенных — в основном это молодежь 18–24 лет (27%).

При этом доля онлайна продолжает расти: 32% опрошенных покупают запчасти для авто удаленно. Так, к профильным интернет-магазинам обращаются 23% респондентов, а 9% в первую очередь выбирают запчасти на интернет-площадках и платформах объявлений — так тоже чаще поступают зумеры (25%).

Выбирая, где купить ту или иную запчасть, большинство опирается на стоимость товара (50%). Также среди важных факторов — оригинальность детали (43%) и наличие гарантии (39%). Еще пользователи нередко обращают внимание на репутацию и отзывы продавцов (33%), а также возможность возврата запчасти (31%). Молодежь 18–24 лет чаще указывала такие факторы, как ассортимент (26%) и скорость доставки (21%).

При этом 7 из 10 опрошенных признались, что хотя бы раз сталкивались с проблемами при покупке запчастей. Так, 38% получали поддельную деталь под видом оригинальной. Еще 25% сталкивались со скрытыми доплатами. У 12% повреждался товар в доставке, а 7% встречались с отказом в возврате или обмене запчасти. Среди других жалоб — несоответствие запчасти автомобилю, отсутствие гарантии и долгая доставка.

Среди запчастей и расходников жители Самары чаще всего покупают масла и технические жидкости (51%), другие материалы, такие как фильтры и свечи зажигания (47%), шины и диски (37%). Также в пятерке лидеров — колодки и другие элементы тормозной системы (25%) и аккумуляторы (21%).

Тратят на запчасти и расходники жители Самары в среднем 29 тыс. рублей в год. Примечательно, что у молодежи 18–24 лет обычно уходит почти на 20% больше. 29% опрошенных укладываются в 10 тыс. рублей, 34% — в сумму от 10 тыс. до 25 тыс. Еще 23% тратят от 25 тыс. до 50 тыс. рублей в год, а 14% — больше этих сумм.

