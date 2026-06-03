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ВТБ прогнозирует рекордный с 2023 года рост ипотечных выдач

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первого полугодия 2026 года российский ипотечный рынок может показать лучшую динамику за последние три года — объем выдач приблизится к 2,1 трлн руб., что почти на 40% больше, чем годом ранее. Такой прогноз на ПМЭФ-2026 озвучил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Банк ожидает, что по итогам всего 2026 года сумма выданной ипотеки превысит 5,1 трлн руб. — на 16% выше показателя 2025-го. Итоговый результат будет зависеть от возможных изменений параметров Семейной ипотеки.

Объем ипотечного портфеля в банковской системе, по оценкам ВТБ, к концу первого полугодия достигнет 24,4 трлн руб. (+3% с начала года), а к концу года приблизится к 26 трлн (+9%).

"Первое полугодие на ипотечном рынке покажет самый сильный результат с 2023 года. После резкого всплеска начала года по "семейной" ипотеке рынок стал расти равномерно, постепенно снижая зависимость от госпрограмм. Мы ожидаем, что тенденция сохранится во втором полугодии и укрепится в следующем году", — отметил Охорзин.

Гид потребителя

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