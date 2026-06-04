16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ прогнозирует рост рынка сбережений в России на 10% в 2026 году Цифровой консьерж вместо туроператора: банки выходят на рынок персональных тревел-ассистентов ОТП Банк улучшил программу "Приведи друга" ВТБ прогнозирует рекордный с 2023 года рост ипотечных выдач ВТБ: рынок розничного кредитования в 2026 году вырастет более чем на треть

Банки Финансы

ВТБ прогнозирует рост рынка сбережений в России на 10% в 2026 году

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Согласно прогнозам ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках в 2026 году вырастет на 10%, превысив отметку в 72 трлн рублей. Банк планирует опередить среднерыночные показатели, увеличив свой портфель на 12%, до 13,6 трлн рублей. Об этом сообщил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на ПМЭФ-2026.

На текущий момент россияне уже разместили более 67,5 трлн рублей в накопительных продуктах, что на 14% превышает аналогичный показатель прошлого года. Ожидается, что к концу первого полугодия объем привлеченных средств от физических лиц достигнет 68,7 трлн рублей, из которых 65,3 трлн рублей составят рублевые накопления. Доля рублевых сбережений к концу года может достичь 95%.

"В этом году рост рынка сбережений сохранится, но замедлится в 1,5 раза относительно 2025 года. Это прямое следствие цикла снижения ставок. Тем не менее рост все равно остается выше розничного кредитного портфеля. Классические вклады и накопительные счета по-прежнему остаются финансовым фундаментом для большинства россиян. Однако главный тренд года - перераспределение ликвидности, которое происходит по двум потокам. Первый направляется в долгосрочные инвестиционные инструменты для получения более высокой доходности на длительном горизонте. Второй - в кредитный рынок, хотя здесь потенциал использован еще не в полной мере", - отметил Брейтенбихер.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5