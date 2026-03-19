Александр Милеев объявил о выдвижении на предварительное голосование "Единой России"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев подал документы для участия в процедуре предварительного голосования (праймериз) партии "Единая Россия". Об этом политик официально сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: социальные сети Александра Милеева

В своем обращении парламентарий подчеркнул, что решение о выдвижении продиктовано необходимостью продолжить системную работу по защите социальных интересов граждан. Для выдвижения Александр Милеев выбрал округ № 161, включающий Кировский и Красноглинский районы Самары, Похвистнево и муниципальные районы северо-востока области.

Политик отметил, что необходимо укреплять безопасность и оказывать всестороннюю помощь героям, защищающим страну, а также обеспечивать сбалансированное развитие районов, грамотно привлекая инвестиции и поддерживая местных производителей. И для него принципиально важно, чтобы законы опирались на мнения граждан через "нулевые чтения" и общественные слушания.

Напомним, ранее самарский региональный оргкомитет "Единой России" дал старт процедуре предварительного голосования, по итогам которого будут определены кандидаты от партии на предстоящие выборы. Само голосование пройдет в открытом электронном формате в конце мая, а выдвижение участников продлится до 30 апреля.

Александр Владиленович Милеев — российский политик и общественный деятель, вице-спикер Самарской Губернской Думы. Родился в Куйбышеве (Самара).

До начала активной политической карьеры получил известность в спортивной сфере: профессиональный спортсмен, заслуженный тренер Российской Федерации (внес значительный вклад в развитие гребли на байдарках и каноэ в регионе). 13 лет проработал в сфере образования на посту проректора Социально-педагогического университета.

Член всероссийской политической партии "Единая Россия" с 2006 года. Был избран депутатом Самарской Губернской Думы V созыва, после чего продолжил работу в областном парламенте, заняв пост заместителя председателя. В Думе курирует вопросы ЖКХ, охраны окружающей среды, а также культуры, спорта, молодежной политики и туризма.

В 2025 году стал победителем Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться", инициированным президентом России Владимиром Путиным. Активно поддерживает участников СВО, награжден медалью Минобороны за вклад в укрепление обороны России.

