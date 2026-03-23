"Единая Россия" готова к выполнению поставленных задач в рамках избирательной кампании 2026 года

В Москве состоялось заседание Генсовета партии "Единая Россия". На мероприятии обсудили подготовку новой Народной программы, с которой партия отправится на выборы в Госдуму. О готовности к выполнению этих задач заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

"Вся инфраструктура партии готова и загружена, мы находимся в активной фазе проведения предварительного голосования и в избирательной кампании. Наша задача — организованно этот путь пройти", — отметил он.

Главный ресурс партии — это люди, поэтому численность сторонников продолжает расти. За пять лет количество сторонников ЕР выросло на 300 тысяч (до 938 тысяч), сейчас членов партии 2,653 миллиона. 200 тысяч человек — активисты МГЕР. Более 250 тысяч — активистки "Женского движения Единой России". В Самарской области, по последним официальным данным на конец 2025 года, насчитывается 22 тысячи сторонников партии.

В новую Народную программу поступило более 16 тысяч предложений, позже они будут сформированы в новый программный документ. Сбор инициатив также продолжается онлайн на сайте естьрезультат.рф. Помимо этого, партия организует офлайн-площадки в 16 городах. Сама программа будет состоять из двух документов, что стало новым подходом в ее работе. Первый блок — решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Пока идет работа над содержанием программы, жители определяют, кто будет ее реализовывать. Сейчас партия проводит предварительное голосование. По его итогам жители определят, кто из кандидатов будет представлять их интересы от "Единой России". Особое внимание уделяется участникам спецоперации, решившим участвовать в выборах: для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании, также их будут сопровождать наставники до и после выборов.

Фракция "Единой России" в Госдуме — законодательная опора Президента в парламенте, заявил ее руководитель Владимир Васильев. Ключевой задачей является реализация поручений Главы государства по итогам Съездов партии, Посланий Федеральному Собранию, заседаний Госсоветов и прямых линий.

Одним из конкретных результатов этой работы стало выполнение социальных задач. Владимир Васильев отметил, что по поручению Президента "Единая Россия" законодательно обеспечила увеличение до 27 тысяч рублей минимального размера оплаты труда, а также установила с 1 января индексацию пенсий работающим пенсионерам. Однако в Самарской области действует региональное соглашение, которое устанавливает более высокий порог минимальной заработной платы. Для большинства работников коммерческих организаций региональный МРОТ с 1 января 2026 года составляет 28 447,65 рубля — это на 5% выше федерального уровня. А ключевая особенность этой индексации заключается в том, что она затронула как неработающих, так и работающих пенсионеров. По его словам, пенсионеры, которые сегодня продолжают работать, в том числе в колледжах, помогут молодёжи найти свой профессиональный путь в жизни.

Решение направлено на сохранение преемственности поколений.

"Таким образом мы можем сохранить возрастной потенциал (этих людей — прим. ред.). Это непростой процесс, который может дать энергию эффективности, сохранить то лучшее, что было (в советские годы — прим. ред.) и приумножить его", — подчеркнул он.