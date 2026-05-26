Грушинский фестиваль в 2026 году не состоится

В Самарской области организаторы Грушинского клуба официально сообщают об отмене Грушинского фестиваля в 2026 году.

Решение принято из‑за сохраняющейся нестабильной ситуации с безопасностью, которая не позволяет провести мероприятие на традиционной площадке — поляне на Мастрюковских озерах.

Несмотря на отмену основного фестиваля, деятельность Грушинского клуба продолжается. В ближайшее время запланированы следующие события:

регулярные "Грушинские четверги" — ежемесячные песенные вечера с гитарой по кругу;

второй конкурсный фестиваль "Гитарная пристань" (осень 2026 г.);

традиционный Зимний Грушинский в Самаре (февраль 2027 г.).

Кроме того, партнерские площадки Грушинского клуба: "Квартира", "Междуречье", "Детская поющая республика", "У Грушинского костра", "Чайхана", "Время колокольчиков", "Победа", "Многоголосье", "Пилигримы", "Кольский бугорок" проводят концерты и слеты в разных городах.

В период с 1980 по 1986 год Грушинский фестиваль не проводился. "Но, спустя 6 лет, состоялся самый знаковый, самый яркий Грушинский"86, который стал незабываемой страницей в истории фестиваля и в культурной жизни нашей страны", — делятся своими воспоминаниями организаторы фестиваля.