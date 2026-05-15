В Самаре состоится презентация историко-документального альбома "Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край"

В четверг, 21 мая, в 14:00 в рамках празднования 175-летия образования Самарской губернии и 85-летия Центрального государственного архива Самарской области в выставочном зале архива по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж состоится презентация историко-документального альбома "Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край".
Альбом подготовлен самарскими архивистами за счет средств Губернского гранта в области науки и техники к 205-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля пореформенной России, губернатора Оренбургской, Уфимской и Самарской губерний, почетного гражданина Самары Г.С.Аксакова (1820-1891). Сын великого русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова Григорий Сергеевич Аксаков избрал в качестве жизненного пути служение государству и обществу. Самарской земле он посвятил более четверти века свой жизни: с 1867 по 1872 год он руководил губернией, с 1874 г. участвовал в губернском земском собрании, а с 1884 года трижды избирался на пост предводителя губернского дворянства и председателя губернского земского собрания. Известен Григорий Сергеевич и своей благотворительностью.
В альбом включены архивные документы, фотографии, чертежи из фондов Центрального государственного архива Самарской области, иллюстрирующие многогранную деятельность Г.С.Аксакова и его вклад в развитие Самарского края. Документы сгруппированы в семь тематических разделов: "Семья Аксаковых", "Во главе губернии", "Предводитель дворянства", "Имение при селе Страхово", "Николаевская церковь", "Усадьба в Самаре", "Память и слава".
На презентации альбома будут представлены подлинные документы, связывающие Г.С.Аксакова и Самарский край, такие как выписка из Самарской дворянской родословной книги о роде Григория Сергеевича, уведомление Г.С.Аксакова о вступлении в управление Самарской губернией, уведомление министра внутренних дел о присвоении Григорию Сергеевичу звания почетного гражданина города Самары.
Впервые будет показан уникальный документ - Геометрический специальный план дачи села Никольское Страхово тож Бузулукского уезда Самарской губернии, семейного владения Григория Сергеевича и Софьи Александровны Аксаковых, составленный в 1863 году.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
