В Самаре состоится презентация историко-документального альбома "Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край"

В четверг, 21 мая, в 14:00 в рамках празднования 175-летия образования Самарской губернии и 85-летия Центрального государственного архива Самарской области в выставочном зале архива по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж состоится презентация историко-документального альбома "Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край".

Альбом подготовлен самарскими архивистами за счет средств Губернского гранта в области науки и техники к 205-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля пореформенной России, губернатора Оренбургской, Уфимской и Самарской губерний, почетного гражданина Самары Г.С.Аксакова (1820-1891). Сын великого русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова Григорий Сергеевич Аксаков избрал в качестве жизненного пути служение государству и обществу. Самарской земле он посвятил более четверти века свой жизни: с 1867 по 1872 год он руководил губернией, с 1874 г. участвовал в губернском земском собрании, а с 1884 года трижды избирался на пост предводителя губернского дворянства и председателя губернского земского собрания. Известен Григорий Сергеевич и своей благотворительностью.

В альбом включены архивные документы, фотографии, чертежи из фондов Центрального государственного архива Самарской области, иллюстрирующие многогранную деятельность Г.С.Аксакова и его вклад в развитие Самарского края. Документы сгруппированы в семь тематических разделов: "Семья Аксаковых", "Во главе губернии", "Предводитель дворянства", "Имение при селе Страхово", "Николаевская церковь", "Усадьба в Самаре", "Память и слава".

На презентации альбома будут представлены подлинные документы, связывающие Г.С.Аксакова и Самарский край, такие как выписка из Самарской дворянской родословной книги о роде Григория Сергеевича, уведомление Г.С.Аксакова о вступлении в управление Самарской губернией, уведомление министра внутренних дел о присвоении Григорию Сергеевичу звания почетного гражданина города Самары.

Впервые будет показан уникальный документ - Геометрический специальный план дачи села Никольское Страхово тож Бузулукского уезда Самарской губернии, семейного владения Григория Сергеевича и Софьи Александровны Аксаковых, составленный в 1863 году.