В Самаре представили историко-документальный альбом "Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край"

В четверг, 21 мая, в Самаре прошла презентация историко-документального альбома "Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край". Мероприятие приурочено к 175-летию образования Самарской губернии и 85-летию Центрального государственного архива Самарской области.

Альбом подготовлен архивистами региона к 205-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, губернатора Оренбургской, Уфимской и Самарской губерний, почетного гражданина Самары Григория Сергеевича Аксакова (1820-1891). В издании собраны архивные документы, фотографии и чертежи, отражающие вклад Аксакова в развитие Самарского края.

Среди представленных материалов — выписка из Самарской дворянской родословной книги, уведомления о вступлении Аксакова в управление губернией и о присвоении ему звания почетного гражданина Самары. Впервые широкой публике был продемонстрирован уникальный Геометрический специальный план дачи села Никольское Страхово тож Бузулукского уезда Самарской губернии (1863 года) — семейного владения Аксаковых.

Альбом издан за счет средств Губернского гранта в области науки и техники. Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков подчеркнул, что правительство региона продолжит поддерживать научные проекты, способствующие развитию научно-технологического потенциала области: "Уверен, что этот альбом будет интересен самой широкой аудитории: от профессиональных исследователей и студентов до всех, кто интересуется историей Самарского края и России".

Подарочные экземпляры альбома вручены победителям подсекции "История и культура Самарского края" областной студенческой научной конференции: Михаилу Тумасову (Тольяттинский государственный университет) и Анастасии Крючковой (Самарский университет им. Королева).