В Самаре представили историко-документальный альбом "Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край"

В четверг, 21 мая, в Самаре прошла презентация историко-документального альбома "Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край". Мероприятие приурочено к 175-летию образования Самарской губернии и 85-летию Центрального государственного архива Самарской области.
Альбом подготовлен архивистами региона к 205-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, губернатора Оренбургской, Уфимской и Самарской губерний, почетного гражданина Самары Григория Сергеевича Аксакова (1820-1891). В издании собраны архивные документы, фотографии и чертежи, отражающие вклад Аксакова в развитие Самарского края.
Среди представленных материалов — выписка из Самарской дворянской родословной книги, уведомления о вступлении Аксакова в управление губернией и о присвоении ему звания почетного гражданина Самары. Впервые широкой публике был продемонстрирован уникальный Геометрический специальный план дачи села Никольское Страхово тож Бузулукского уезда Самарской губернии (1863 года) — семейного владения Аксаковых.
Альбом издан за счет средств Губернского гранта в области науки и техники. Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков подчеркнул, что правительство региона продолжит поддерживать научные проекты, способствующие развитию научно-технологического потенциала области: "Уверен, что этот альбом будет интересен самой широкой аудитории: от профессиональных исследователей и студентов до всех, кто интересуется историей Самарского края и России".
Подарочные экземпляры альбома вручены победителям подсекции "История и культура Самарского края" областной студенческой научной конференции: Михаилу Тумасову (Тольяттинский государственный университет) и Анастасии Крючковой (Самарский университет им. Королева).
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
