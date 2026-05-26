У тольяттинского театра "Колесо" появится сцена под открытым небом

В 2026 году у тольяттинского драматического театра "Колесо" им. Дроздова появится новая сцена под открытым небом и будет благоустроено пространство по наружному периметру здания, а также внутренний двор.

Изменения произойдут благодаря победе в конкурсе "Народный бюджет Самарской области". В числе победителей этого года - общественный проект "Театральный променад". На работы по реализации проекта (благоустройство территории театра с обустройством уличного сценического пространства, пешеходных дорожек и озеленением) выделяют 15,34 млн рублей. Заказчиком выступил сам театр.

Победителя торгов определят после 5 июня. Подрядчик должен приступить к работам 1 июля и завершить до 31 октября 2026 года.