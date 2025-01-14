Минтуризма Самарской области с 14 января возглавила Екатерина Матвеева

Министром туризма Самарской области с 14 января назначена Екатерина Матвеева, сообщают источники портала "Волга Ньюс" в правительстве региона.
С января по август 2024 г. Матвеева возглавляла Агентство развития туризма Тульской области.
Напомним, назначение Екатерины Матвеевой в конце года анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев. При этом он пояснял, что Артур Абдрашитов, руководивший министерством туризма, будет повышен в должности. На момент публикации уточнить нынешний статус Абдрашитова не удалось.
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