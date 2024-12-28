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Облправительство Власть и политика

Вячеслав Федорищев анонсировал назначение семи министров

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев в рамках внеочередного заседания Самарской губернской думы анонсировал ряд назначений на посты министров. Подводя итог уходящему году, глава региона отметил, что работа по формированию команды правительства Самарской области завершена.

Фото: скриншот трансляции заседания Самарской губдумы / vk.com

Он озвучил планируемые назначения, оговорившись, что кандидатам предстоит пройти согласования в федеральных структурах.

Так, на должность министра туризма рекомендована Екатерина Матвеева, в то время как нынешний руководитель ведомства, Артур Абдрашитов, по словам Вячеслава Федорищева, будет повышен в должности.

"Мы с ним (с Артуром Абдрашитовым. — прим. Волга Ньюс) будем строить новый институт развития в рамках туристической деятельности. Он будет помогать мне курировать министерство туризма", — добавил губернатор.

Министром сельского хозяйства будет назначен Алексей Попов, который уже возглавлял областной минсельхоз с 2016 по 2018 год.

Минздрав должен возглавить Андрей Орлов - главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера. Сейчас он проходит стажировку в министерстве.

Министром строительства будет назначен Александр Фомин, министром внутренней политики — Сергей Филиппов, министром информационной политики — руководитель ЦУР Самарской области Дина Черемушкина.

Марк Шлеенков займет пост министра высшего образования и науки Самарской области. Сейчас он возглавляет департамент науки, который будет преобразован в министерство. Евгений Московцев (вероятно, речь о прокуроре Красноярского района, экс-зампрокуроре Самары), в случае согласования, будет назначен министром по обеспечению общественной безопасности.

Помощник губернатора Анастасия Сорокина займет пост заместителя председателя правительства региона по креативным индустриям.

Кроме того, Вячеслав Федорищев анонсировал назначения, запланированные в рамках "Школы Героев".
"Есть ряд назначений, которые мы уже сейчас запланировали в рамках "Школы героев". Они будут тихими и незаметными, но очень важными. Знаю, что у коллег большой задор по части новых знаний, большой потенциал служения родной земле. И они это уже доказали там, "на передке", — заключил глава региона.

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