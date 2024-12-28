Вячеслав Федорищев анонсировал назначение семи министров

В субботу, 28 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев в рамках внеочередного заседания Самарской губернской думы анонсировал ряд назначений на посты министров. Подводя итог уходящему году, глава региона отметил, что работа по формированию команды правительства Самарской области завершена.

Он озвучил планируемые назначения, оговорившись, что кандидатам предстоит пройти согласования в федеральных структурах.

Так, на должность министра туризма рекомендована Екатерина Матвеева, в то время как нынешний руководитель ведомства, Артур Абдрашитов, по словам Вячеслава Федорищева, будет повышен в должности.

"Мы с ним (с Артуром Абдрашитовым. — прим. Волга Ньюс) будем строить новый институт развития в рамках туристической деятельности. Он будет помогать мне курировать министерство туризма", — добавил губернатор.

Министром сельского хозяйства будет назначен Алексей Попов, который уже возглавлял областной минсельхоз с 2016 по 2018 год.

Минздрав должен возглавить Андрей Орлов - главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера. Сейчас он проходит стажировку в министерстве.

Министром строительства будет назначен Александр Фомин, министром внутренней политики — Сергей Филиппов, министром информационной политики — руководитель ЦУР Самарской области Дина Черемушкина.

Марк Шлеенков займет пост министра высшего образования и науки Самарской области. Сейчас он возглавляет департамент науки, который будет преобразован в министерство. Евгений Московцев (вероятно, речь о прокуроре Красноярского района, экс-зампрокуроре Самары), в случае согласования, будет назначен министром по обеспечению общественной безопасности.

Помощник губернатора Анастасия Сорокина займет пост заместителя председателя правительства региона по креативным индустриям.

Кроме того, Вячеслав Федорищев анонсировал назначения, запланированные в рамках "Школы Героев".

"Есть ряд назначений, которые мы уже сейчас запланировали в рамках "Школы героев". Они будут тихими и незаметными, но очень важными. Знаю, что у коллег большой задор по части новых знаний, большой потенциал служения родной земле. И они это уже доказали там, "на передке", — заключил глава региона.

