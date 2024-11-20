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Сергей Филиппов вернулся в правительство Самарской области

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов перешел на новую должность. Теперь он — заместитель вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова, отвечающего за внутреннюю политику. Информацию Волга Ньюс подтвердили в правительстве региона.

Фото: samregion.ru предоставлено Самарским театром оперы и балета

К новым обязанностям Сергей Филиппов приступил с 19 ноября.

Напомним, Сергей Филиппов работал в областном правительстве до 2019 года. Он последовательно возглавлял информационно-аналитическое управление департамента информационной политики администрации губернатора, затем департамент в целом (с 2012 г.) и министерство культуры (с 2015 г.).

С 2019 по 2023 г. он был директором Самарского академического театра оперы и балета. С июля 2022 г. возглавил Самарский академический театр драмы им. М. Горького, больше года совмещая две должности.

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