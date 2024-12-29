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Девять министров Самарской области лишились приставки врио

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сайте правительства Самарской области обновилась информация о ряде руководителей министерств. В частности, девять министров лишились приставки врио.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Речь идет о министре экономического развития и инвестиций Дмитрии Богданове, министре энергетики и ЖКХ Михаиле Белоусове, министре промышленности и торговли Денисе Гуркове, министре труда, занятости и миграционной политики Ольге Фурсовой, министре культуры Ирине Калягиной, министре лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Артеме Ефимове, руководителе департамента по вопросам общественной безопасности Андрее Белоусове, руководителе департамента информационных технологий и связи Павле Гокине и министре здравоохранения Сергее Вдовенко.

Напомним, накануне, 28 декабря, губернатор анонсировал назначение семи министров, при этом он сообщил, что минздрав должен возглавить главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.

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