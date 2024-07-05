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Губернатор Власть и политика

Врио губернатора Самарской области нанял помощника по урбанистике

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уровень комфорта и благоустроенности в Самарской области необходимо повышать. Для организации этой работы врио губернатора Вячеслав Федорищев назначил помощника по урбанистике. Об этом было объявлено на заседании регионального правительства.

Должность помощника губернатора по урбанистике получила Анастасия Сорокина. Она урбанист из Тулы. Вячеслав Федорищев представил ее членам правительства.

"Предстоит большая работа по благоустройству, сохранению памятников, культурных ценностей во взаимодействии с экспертным сообществом", — сказал врио губернатора.

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