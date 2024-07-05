Врио губернатора Самарской области нанял помощника по урбанистике

Уровень комфорта и благоустроенности в Самарской области необходимо повышать. Для организации этой работы врио губернатора Вячеслав Федорищев назначил помощника по урбанистике. Об этом было объявлено на заседании регионального правительства.
Должность помощника губернатора по урбанистике получила Анастасия Сорокина. Она урбанист из Тулы. Вячеслав Федорищев представил ее членам правительства.
"Предстоит большая работа по благоустройству, сохранению памятников, культурных ценностей во взаимодействии с экспертным сообществом", — сказал врио губернатора.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...