Марк Шлеенков: "Прорабатываем новый механизм по сближению науки и производства"

В Самарской области создан департамент науки. В июле врио руководителя ведомства был назначен Марк Шлеенков. В интервью порталу "Волга Ньюс" он рассказал о задачах, стоящих перед ведомством, о ключевых проектах, в реализации которых оно будет участвовать, и о том, как планируется усилить кооперацию промышленных предприятий и научных организаций.

— Как вам поступило предложение возглавить департамент науки? Что организационно будет представлять из себя департамент?

— С весны 2024 года я активно участвовал в обсуждении вопросов создания департамента. В июле временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Андреевич Федорищев назначил меня на должность врио руководителя департамента науки.

Штатная численность департамента составляет 15 человек. В структуре департамента три управления: управление по развитию научно-технологических проектов и поддержке научной деятельности, управление реализации региональных проектов в области высшего образования, а также управление, которое будет обеспечивать финансовое и юридическое сопровождение деятельности департамента.

Сейчас проводятся необходимые организационно-штатные процедуры, в том числе ведется работа с кадровым резервом — командой развития региона. В команду департамента науки должны входить профессионалы, понимающие цели и задачи научно-технологического развития как на региональном, так и на национальном уровнях.

— Какие задачи предстоит решать вашему ведомству?

— Департамент будет заниматься формированием и реализацией региональной политики в сфере науки и высшего образования, обеспечивающей устойчивое стратегическое развитие региона.

Вторая задача — создание условий для развития и реализации потенциала научных организаций и вузов, расположенных в регионе.

И третья — осуществление организационной и финансовой поддержки научной, научно-технической деятельности посредством разработки стратегических и концептуальных документов, предоставления мер финансовой и нефинансовой поддержки, в том числе организация работы по созданию механизмов поиска, выявления, стимулирования и поддержки потенциальных и существующих проектов в сфере науки и высшего образования.

Тут необходимо сказать о контексте, в котором принималось решение о создании департамента науки. Количество задач в сфере высшего образования и науки за последние годы кратно увеличилось. Среди них реализация национального проекта "Наука и университеты", повышение конкурентоспособности университетов, расположенных на территории региона, достижение задач, поставленных перед научно-образовательным центром "Инженерия будущего", и реализация проекта межвузовского кампуса.

— Какова роль департамента в реализации проекта межвузовского кампуса?

— Строительство кампуса в Самарской области реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты". Самарский межвузовский кампус нацелен на привлечение и удержание интеллектуального капитала в регионе. Он станет не просто современным и высокотехнологичным образовательным пространством, в нем будет сконцентрирована талантливая молодежь, исследовательские лаборатории и инновационная инфраструктура.

Важно понимать: проект кампуса — это вовсе не замещение действующих университетов, это создание дополнительной современной инфраструктуры для студентов и точка притяжения способной молодежи из других регионов и даже стран.

Департамент науки будет осуществлять координацию университетов-участников проекта создания кампуса, а также участвовать в корректировке модели кампуса под задачи научно-технологического развития Самарской области. Непосредственно в реализацию проекта создания кампуса вовлечены также областные министерство экономического развития и инвестиций и министерство строительства.

— На что будет направлен бюджет, которым будет распоряжаться департамент?

— Большая часть средств будет направлена на софинансирование программ развития ведущих университетов региона — участников программы "Приоритет — 2030" и федерального проекта "Передовые инженерные школы".

Профессор Владислав Блатов: Государство должно ставить перед учеными конкретные задачи На недавней встрече с учеными президент РФ Владимир Путин заявил о решении увеличить финансирование программы мегагрантов и продлить ее сроки. Такая поддержка государства необходима для реализации отечественных разработок и обеспечения научного и технологического суверенитета страны. Что необходимо менять в системе мегагрантов, чем сейчас живет естественнонаучное сообщество и какие сложности возникают при внедрении разработок, в интервью Волга Ньюс рассказал заведующий кафедрой "Общая и неорганическая химия", директор Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению Самарского политеха, доктор химических наук, профессор Владислав Блатов.

Также предусмотрены средства на выплаты стипендий, премий, грантов талантливым студентам, аспирантам, ученым и конструкторам. В настоящее время по поручению Вячеслава Андреевича Федорищева разрабатывается программа "Доктор наук", которая будет предусматривать введение новых мер финансовой поддержки, направленных на обеспечение научно-технологического развития региона.

Сегодня исключительно важно создать конкурентоспособные условия оплаты труда в области проведения научных исследований, привлекать в регион ученых с уникальными компетенциями, поддерживать научно-образовательные мероприятия, формирующие образ Самарской области как научного лидера.

— Как вы оцениваете состояние самарской науки? Какие проблемы необходимо решать?

— Самарская область входит в десятку лидеров рейтинга российских регионов по научно-технологическому развитию. Это указывает на наличие соответствующего потенциала, который необходимо использовать для роста экономики региона в первую очередь через модернизацию наших индустриальных партнеров.

В Самарской области мы фиксируем высокий уровень внедрения передовых технологий в производство и экономику региона. В связи с этим основной ролью правительства Самарской области считаем создание условий для развития треугольника "наука-образование-производство". В рамках обозначенной роли региону необходимо обеспечить координацию основных участников процесса научно-технологического развития, осуществлять функции квалифицированного заказчика на научно-исследовательские работы, а также координацию ресурсного обеспечения научно-технологического развития, включая федеральные и региональные меры поддержки.

— Вячеслав Федорищев возглавил комиссию Госсовета по направлению "Промышленность". Основную задачу на этом посту он сформулировал как повышение инновационного потенциала промышленных предприятий. Как обстоит ситуация в регионе с НИОКР и внедрением их результатов на предприятиях?

— Магистральными направлениями для комиссии действительно станут стимулирование инновационной деятельности, а также расширение и модернизация производств. Особый акцент будет сделан на усилении кооперации промышленного сектора с научными и образовательными организациями в целях опережающего насыщения отраслей экономики конкурентоспособными кадрами, современными технологиями и инновациями.

Здесь прорабатываем новый механизм по сближению науки и производства. Он предполагает создание научно-производственных объединений на базе университетов, обладающих опережающим научно-техническим заделом и потенциалом в части кооперации с индустриальными партнерами.

Для реализации этого механизма на практике необходимо обеспечить университеты производственной и испытательной инфраструктурой, гибкими инструментами экспериментального правового режима, гарантированным заказом продукции от квалифицированных заказчиков. Это позволит довести результаты интеллектуальной деятельности до создания мелкосерийного производства наукоемких изделий.

— Развитие каких научных направлений получило новый импульс в регионе в текущих внешнеполитических условиях?

— Безусловно, в текущих условиях важно поддерживать инновационные высокотехнологичные разработки по космической тематике. Наша область богата талантливыми студентами, аспирантами и молодыми учеными. Ежегодно за счет средств областного бюджета студентам, ведущим аэрокосмические изыскания, предоставляется премии имени Дмитрия Ильича Козлова и стипендии имени Николая Дмитриевича Кузнецова.

В регионе активно развивается Передовая инженерная аэрокосмическая школа "Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники" (далее — ПИАШ) Самарского университета имени академика С. П. Королева, которая охватывает такие направления, как авиационная и ракетно-космическая техника, двигателестроение, искусственный интеллект и цифровые технологии, передовые производственные технологии, цифровые технологии.

Прорывными разработками ПИАШ являются: малые космические аппараты дистанционного зондирования Земли, малоразмерные газотурбинные двигатели и энергетические установки, региональные пассажирские самолеты и БПЛА.

Активно развивается передовая медицинская инженерная школа Самарского государственного медицинского университета. Особая роль школы — подготовка высококвалифицированных кадров, способных оперативно решать прикладные задачи повышенной сложности и неопределенности за счет владения спецификой разработки бионических, биотехнологических и нейросетевых систем. Исследования и разработки СамГМУ ведет совместно с высокотехнологичными компаниями.

С февраля 2024 года в Тольяттинском государственном университете идет создание передовой инженерной школы "Гибридные и комбинированные технологии" (ПИШ "ГибридТех"). Цель создания ПИШ "ГибридТех" — решение фронтирной задачи создания комплекса гибридных и комбинированных технологий, технологического оборудования и инструментального оснащения для их реализации — вклад в технологический суверенитет автомобиле-, машино-, станкостроения, большой химии, производств медицинских изделий, беспилотных летательных аппаратов и беспилотных транспортных средств.

Проект включает интегрированную с инжинирингом и исследованиями систему инженерной подготовки специалистов, способных разрабатывать новые технологии и изделия, создавать технологическое оснащение для их реализации. Генеральный партнер ПИШ "ГибридТех" — АО "АВТОВАЗ".