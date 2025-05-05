В Самаре состоялась премьера балета "Дом у дороги"

3 мая Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представил программу "Пламя Победы", посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого уникального вечера зрители увидели два одноактных балета: "Ленинградскую симфонию" на музыку Дмитрия Шостаковича и "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина.
"Ленинградская симфония" — это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой "Ленинградской" симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский. Этот балет уж не один год идет на сцене театра и погружает зрителей в атмосферу исторической драмы, подчеркивая стойкость и единство народа в тяжелые времена.
"Музыка Шостаковича и Гаврилина способна вызывать сильные эмоции и затрагивать душу зрителей. Помимо технического мастерства исполнителей, важно отметить интерпретацию и творческий подход, который привнесли современные артисты. Это позволяет произведениям звучать по-новому, сохраняя при этом их первоначальную красоту и смысл", — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Во втором отделении программы состоялась премьера одноактного балета "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, основанном на одноименной поэме Александра Твардовского, рассказывает камерную историю, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии. Здесь война предстает глазами отдельной семьи, акцентируя личные потери, страдания и боль.
"Музыка Гаврилина откликается в моей душе с самого детства: отец дружил с Валерием Александровичем, неповторимый композиторский почерк которого оставил неизгладимые впечатления. Изначально мы планировали сделать литературно-музыкальную композицию, однако в процессе рождения нового произведения поняли, что это все-таки должен быть балет. Таким образом премьера была создана в рекордно короткие строки", — рассказал музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик и дирижёр спектакля, лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.
"Была сложная задача, с которой мы справились. Итогом напряжённой работы стал пронзительный вечер в преддверии праздника, позволивший зазвучать бессмертной музыке иначе", — художественный руководитель балета Юрий Бурлака.
"Поздравляю с премьерой! Пусть балет живёт как можно дольше вместе с вами, становясь ярче, глубже и интереснее", — пожелал автор либретто, балетмейстер-постановщик Дмитрий Антипов.
Оба балета, несмотря на разный масштаб и хореографический язык, говорят об одном и том же — о войне как о страшном, бесчеловечном явлении, оставляющем неизгладимый след в судьбах людей. Они заставляют задуматься о цене мира, ценности человеческой жизни и о необходимости помнить уроки истории.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.