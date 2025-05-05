В Самаре состоялась премьера балета "Дом у дороги"

3 мая Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представил программу "Пламя Победы", посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого уникального вечера зрители увидели два одноактных балета: "Ленинградскую симфонию" на музыку Дмитрия Шостаковича и "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина.

"Ленинградская симфония" — это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой "Ленинградской" симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский. Этот балет уж не один год идет на сцене театра и погружает зрителей в атмосферу исторической драмы, подчеркивая стойкость и единство народа в тяжелые времена.

"Музыка Шостаковича и Гаврилина способна вызывать сильные эмоции и затрагивать душу зрителей. Помимо технического мастерства исполнителей, важно отметить интерпретацию и творческий подход, который привнесли современные артисты. Это позволяет произведениям звучать по-новому, сохраняя при этом их первоначальную красоту и смысл", — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Во втором отделении программы состоялась премьера одноактного балета "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, основанном на одноименной поэме Александра Твардовского, рассказывает камерную историю, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии. Здесь война предстает глазами отдельной семьи, акцентируя личные потери, страдания и боль.

"Музыка Гаврилина откликается в моей душе с самого детства: отец дружил с Валерием Александровичем, неповторимый композиторский почерк которого оставил неизгладимые впечатления. Изначально мы планировали сделать литературно-музыкальную композицию, однако в процессе рождения нового произведения поняли, что это все-таки должен быть балет. Таким образом премьера была создана в рекордно короткие строки", — рассказал музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик и дирижёр спектакля, лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.

"Была сложная задача, с которой мы справились. Итогом напряжённой работы стал пронзительный вечер в преддверии праздника, позволивший зазвучать бессмертной музыке иначе", — художественный руководитель балета Юрий Бурлака.

"Поздравляю с премьерой! Пусть балет живёт как можно дольше вместе с вами, становясь ярче, глубже и интереснее", — пожелал автор либретто, балетмейстер-постановщик Дмитрий Антипов.

Оба балета, несмотря на разный масштаб и хореографический язык, говорят об одном и том же — о войне как о страшном, бесчеловечном явлении, оставляющем неизгладимый след в судьбах людей. Они заставляют задуматься о цене мира, ценности человеческой жизни и о необходимости помнить уроки истории.