Самарский театр оперы и балета покажет два спектакля в Тольятти

В Тольятти 20 и 21 мая на сцене Дворца Культуры "Тольятти" (бульвар Ленина, стр. 1) покажут спектакли Самарского театра оперы и балета.
20 мая, в 19:00, покажут балет "Бахчисарайский фонтан": композитор Борис Асафьев (1884-1949), либретто Николая Волкова (1894-1965) по одноименной поэме (1824) Александра Пушкина (1799-1837), хореография Ростислава Захарова (1907-1984). Мировая премьера: 28 сентября 1934, театр оперы и балета им. Кирова (Мариинский театр).
Партии исполнят: Мария — Полина Чеховских, Князь Адам — заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарев, Вацлав — Сергей Гаген, крымский хан Гирей — Дмитрий Мамутин, Зарема — Манаэ Банно, Нурали — Искандар Абельгузин. Дирижер — Андрей Данилов.
Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик — Дарья Павленко (Санкт-Петербург), ассистент балетмейстера-постановщика — Валерий Коньков, художник-постановщик — Андрей Войтенко по эскизам Валентины Ходасевич (Большой театр, 1936), художник по костюмам — Татьяна Ногинова по эскизам Валентины Ходасевич (Большой театр, 1936), художник по свету — Александр Наумов.
21 мая, в 19:00, состоится показ оперы "Евгений Онегин": Петр Чайковский (1840-1893), либретто Петра Ильича Чайковского и Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина.
Партии исполнят: Онегин — заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, Татьяна — Евгения Бумбу, Ленский — Иван Волков, Ольга — Анна Костенко, Ларина — заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, няня — заслуженная артистка России — Евгения Тенякова, Гремин — Иван Григорьев, Зарецкий — Артем Камалитдинов, Трике — Ярослав Кожевников, ротный — Александр Слесарев.
Дирижер — Алишер Бабаев, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик — Георгий Исаакян, художник-постановщик — Вячеслав Окунев, художник по свету — Эмиль Авраменко, балетмейстер-постановщик — Валентина Пономаренко, главный хормейстер — Максим Пожидаев, в спектакле использованы костюмы Юрия Купера (2014).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.