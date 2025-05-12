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Театр Культура

Самарский театр оперы и балета покажет два спектакля в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 20 и 21 мая на сцене Дворца Культуры "Тольятти" (бульвар Ленина, стр. 1) покажут спектакли Самарского театра оперы и балета.

20 мая, в 19:00, покажут балет "Бахчисарайский фонтан": композитор Борис Асафьев (1884-1949), либретто Николая Волкова (1894-1965) по одноименной поэме (1824) Александра Пушкина (1799-1837), хореография Ростислава Захарова (1907-1984). Мировая премьера: 28 сентября 1934, театр оперы и балета им. Кирова (Мариинский театр).

Партии исполнят: Мария — Полина Чеховских, Князь Адам — заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарев, Вацлав — Сергей Гаген, крымский хан Гирей — Дмитрий Мамутин, Зарема — Манаэ Банно, Нурали — Искандар Абельгузин. Дирижер — Андрей Данилов.

Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик — Дарья Павленко (Санкт-Петербург), ассистент балетмейстера-постановщика — Валерий Коньков, художник-постановщик — Андрей Войтенко по эскизам Валентины Ходасевич (Большой театр, 1936), художник по костюмам — Татьяна Ногинова по эскизам Валентины Ходасевич (Большой театр, 1936), художник по свету — Александр Наумов.

21 мая, в 19:00, состоится показ оперы "Евгений Онегин": Петр Чайковский (1840-1893), либретто Петра Ильича Чайковского и Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина.

Партии исполнят: Онегин — заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, Татьяна — Евгения Бумбу, Ленский — Иван Волков, Ольга — Анна Костенко, Ларина — заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, няня — заслуженная артистка России — Евгения Тенякова, Гремин — Иван Григорьев, Зарецкий — Артем Камалитдинов, Трике — Ярослав Кожевников, ротный — Александр Слесарев.

Дирижер — Алишер Бабаев, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик — Георгий Исаакян, художник-постановщик — Вячеслав Окунев, художник по свету — Эмиль Авраменко, балетмейстер-постановщик — Валентина Пономаренко, главный хормейстер — Максим Пожидаев, в спектакле использованы костюмы Юрия Купера (2014).

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