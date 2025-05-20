В "СамАрте" пройдут показы спектаклей Театра неслышащих актеров "Недослов"

"Недослов" существует более 20 лет и давно приобрел славу одного из лучших инклюзивных театров России. При этом сами себя инклюзивным они не считают - у театра есть особый художественный язык, но в остальном "Недослов" является профессиональным театром. Гастроли "Недослова" проходили уже более чем в 40 городах России. Театр - неизменный участник российских и международных театральных фестивалей и конкурсов.

В репертуаре театра "Недослов" - драматические и пластические спектакли, музыкальные постановки, спектакли для детей. Главная их особенность - доступность для любого зрителя. "Можно совершенно не знать жестового языка, при этом понять все с помощью диктора", - утверждают в театре.

В рамках федерального проекта "Большие гастроли" "Недослов" привозит в Самару два спектакля - "Коробка с карандашами" и "Верни мне музыку".

Спектакль для детей "Коробка с карандашами" покажут 27 мая в 14:00 и 18:00. Он рассказывает о знакомстве и дружбе между обычной девочкой и карандашами. Он - о взаимовыручке, честности, уважении, открытости и бережном отношении к окружающим. Актеры "говорят" на русском жестовом языке, а слышащему зрителю доступны фонограммы песен из любимых советских мультфильмов, что делает спектакль понятным для зрителей и с обычным слухом, и с особенным. Одиннадцать совершенно разных, смешных и трогательных историй, мастерски сплетенные в единый сюжет, возвращают зрителей в счастливые времена, где простая коробка с карандашами открывала дверь в волшебную страну, полную радости, свободы и удивительных открытий. Спектакль - обладатель премии "Звезда Театрала-2022" в номинации "Лучший социальный проект в театре", победитель Большого Детского фестиваля в номинации "Лучший инклюзивный спектакль" (2023).

"Верни мне музыку" зрители увидят 28 мая в 18:00. Это спектакль-концерт по советским и зарубежным хитам 1970-х. Беззаботное и яркое советское прошлое снова на сцене: брюки-клеш и пестрые рубашки, стильные прически и ритмичные танцы, редкие пластинки. Разрешенные и официальные хиты Муслима Магомаева, Анны Герман, Владимира Макарова, Майи Кристалинской вновь оживут в первом отделении концерта под названием "Верни мне музыку". Второе отделение наполнено хитами зарубежной эстрады тех лет: ABBA, Shocking Вlue, Adriano Celentano, Baccara, Boney M и многие другие исполнители прозвучат на подпольной вечеринке. "Недослов" призывает: "Увидимся на танцполе!"