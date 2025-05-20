16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "СамАрте" пройдут показы спектаклей Театра неслышащих актеров "Недослов" Самара примет участников Фестиваля-лаборатории "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025" Самарский театр драмы присоединяется к Ночи музеев "Ночь музеев" в театре "Шостакович опера балет" В Самаре пройдет творческая встреча с худруком театра "Грань" Денисом Бокурадзе

Театр Культура

В "СамАрте" пройдут показы спектаклей Театра неслышащих актеров "Недослов"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Недослов" существует более 20 лет и давно приобрел славу одного из лучших инклюзивных театров России. При этом сами себя инклюзивным они не считают - у театра есть особый художественный язык, но в остальном "Недослов" является профессиональным театром. Гастроли "Недослова" проходили уже более чем в 40 городах России. Театр - неизменный участник российских и международных театральных фестивалей и конкурсов.

В репертуаре театра "Недослов" - драматические и пластические спектакли, музыкальные постановки, спектакли для детей. Главная их особенность - доступность для любого зрителя. "Можно совершенно не знать жестового языка, при этом понять все с помощью диктора", - утверждают в театре.

В рамках федерального проекта "Большие гастроли" "Недослов" привозит в Самару два спектакля - "Коробка с карандашами" и "Верни мне музыку".

Спектакль для детей "Коробка с карандашами" покажут 27 мая в 14:00 и 18:00. Он рассказывает о знакомстве и дружбе между обычной девочкой и карандашами. Он - о взаимовыручке, честности, уважении, открытости и бережном отношении к окружающим. Актеры "говорят" на русском жестовом языке, а слышащему зрителю доступны фонограммы песен из любимых советских мультфильмов, что делает спектакль понятным для зрителей и с обычным слухом, и с особенным. Одиннадцать совершенно разных, смешных и трогательных историй, мастерски сплетенные в единый сюжет, возвращают зрителей в счастливые времена, где простая коробка с карандашами открывала дверь в волшебную страну, полную радости, свободы и удивительных открытий. Спектакль - обладатель премии "Звезда Театрала-2022" в номинации "Лучший социальный проект в театре", победитель Большого Детского фестиваля в номинации "Лучший инклюзивный спектакль" (2023).

"Верни мне музыку" зрители увидят 28 мая в 18:00. Это спектакль-концерт по советским и зарубежным хитам 1970-х. Беззаботное и яркое советское прошлое снова на сцене: брюки-клеш и пестрые рубашки, стильные прически и ритмичные танцы, редкие пластинки. Разрешенные и официальные хиты Муслима Магомаева, Анны Герман, Владимира Макарова, Майи Кристалинской вновь оживут в первом отделении концерта под названием "Верни мне музыку". Второе отделение наполнено хитами зарубежной эстрады тех лет: ABBA, Shocking Вlue, Adriano Celentano, Baccara, Boney M и многие другие исполнители прозвучат на подпольной вечеринке. "Недослов" призывает: "Увидимся на танцполе!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1