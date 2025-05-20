В "СамАрте" пройдут показы спектаклей Театра неслышащих актеров "Недослов"

"Недослов" существует более 20 лет и давно приобрел славу одного из лучших инклюзивных театров России. При этом сами себя инклюзивным они не считают - у театра есть особый художественный язык, но в остальном "Недослов" является профессиональным театром. Гастроли "Недослова" проходили уже более чем в 40 городах России. Театр - неизменный участник российских и международных театральных фестивалей и конкурсов.
В репертуаре театра "Недослов" - драматические и пластические спектакли, музыкальные постановки, спектакли для детей. Главная их особенность - доступность для любого зрителя. "Можно совершенно не знать жестового языка, при этом понять все с помощью диктора", - утверждают в театре.
В рамках федерального проекта "Большие гастроли" "Недослов" привозит в Самару два спектакля - "Коробка с карандашами" и "Верни мне музыку".
Спектакль для детей "Коробка с карандашами" покажут 27 мая в 14:00 и 18:00. Он рассказывает о знакомстве и дружбе между обычной девочкой и карандашами. Он - о взаимовыручке, честности, уважении, открытости и бережном отношении к окружающим. Актеры "говорят" на русском жестовом языке, а слышащему зрителю доступны фонограммы песен из любимых советских мультфильмов, что делает спектакль понятным для зрителей и с обычным слухом, и с особенным. Одиннадцать совершенно разных, смешных и трогательных историй, мастерски сплетенные в единый сюжет, возвращают зрителей в счастливые времена, где простая коробка с карандашами открывала дверь в волшебную страну, полную радости, свободы и удивительных открытий. Спектакль - обладатель премии "Звезда Театрала-2022" в номинации "Лучший социальный проект в театре", победитель Большого Детского фестиваля в номинации "Лучший инклюзивный спектакль" (2023).
"Верни мне музыку" зрители увидят 28 мая в 18:00. Это спектакль-концерт по советским и зарубежным хитам 1970-х. Беззаботное и яркое советское прошлое снова на сцене: брюки-клеш и пестрые рубашки, стильные прически и ритмичные танцы, редкие пластинки. Разрешенные и официальные хиты Муслима Магомаева, Анны Герман, Владимира Макарова, Майи Кристалинской вновь оживут в первом отделении концерта под названием "Верни мне музыку". Второе отделение наполнено хитами зарубежной эстрады тех лет: ABBA, Shocking Вlue, Adriano Celentano, Baccara, Boney M и многие другие исполнители прозвучат на подпольной вечеринке. "Недослов" призывает: "Увидимся на танцполе!"
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.