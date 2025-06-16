"Шостакович опера балет" готовится к премьере балета "Крылья. Время любить"

28 и 29 июня в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представит премьеру балета "Крылья. Время любить" (12+).
Когда-то, на заре мироздания, в мире, лишённом любви и погружённом в холод и мрак, царила тишина. Серые люди-коконы населяли это безжизненное пространство, пока в небе не появились два белых парящих орла… "Крылья. Время любить" — это хореографическая притча о любви, созданная на основе рассказа В. А. Заренкова "Орлы и Люди".
Вместе с хореографом Александрой Тихомировой создатели спектакля рассказывают историю, в которой переплетаются судьбы двух пар — людей и птиц. Спектакль заставляет задуматься о вечных ценностях, о хрупкости человеческого счастья, о силе верности и любви, способной преобразить этот мир.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.