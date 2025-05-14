В Самаре пройдет творческая встреча с худруком театра "Грань" Денисом Бокурадзе

В четверг, 15 мая, в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на творческую встречу с художественным руководителем драматического театра "Грань" Денисом Бокурадзе.

Специальный гость библиотеки расскажет о спектаклях театра и гастролях его артистов, а также приоткроет завесу тайны над некоторыми планами в своей работе.

Денис Сергеевич Бокурадзе — заслуженный артист и заслуженный работник культуры Самарской области, кандидат культурологии, доцент кафедры "Актерское искусство" в СГИК. Режиссер трижды номинирован на всероссийскую национальную премию "Золотая маска", а в 2019 году находился в составе ее жюри. С 2011 года Денис Бокурадзе возглавляет драматический театр "Грань" в Новокуйбышевске, который под его началом прошел путь от студии до признания в качестве государственного театра областного подчинения.

В роли модератора встречи выступит театральный критик, журналист, арт-директор международного конкурса новой драматургии "Ремарка", специальный корреспондент газеты "Волжская коммуна" Ксения Аитова. Во время мероприятия посетители библиотеки смогут пообщаться с Денисом Бокурадзе, из первых уст узнав о постановках театра, актерских курсах режиссера, недавно учрежденной им премии "Серебряный гранат" и о многом другом.

Творческая встреча с Денисом Бокурадзе пройдет в рамках цикла "Самара. Люди. Искусство", приуроченного к предстоящему празднованию 175-летия Самарской губернии.