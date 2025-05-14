В Самаре пройдет творческая встреча с худруком театра "Грань" Денисом Бокурадзе

В четверг, 15 мая, в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на творческую встречу с художественным руководителем драматического театра "Грань" Денисом Бокурадзе.
Специальный гость библиотеки расскажет о спектаклях театра и гастролях его артистов, а также приоткроет завесу тайны над некоторыми планами в своей работе.
Денис Сергеевич Бокурадзе — заслуженный артист и заслуженный работник культуры Самарской области, кандидат культурологии, доцент кафедры "Актерское искусство" в СГИК. Режиссер трижды номинирован на всероссийскую национальную премию "Золотая маска", а в 2019 году находился в составе ее жюри. С 2011 года Денис Бокурадзе возглавляет драматический театр "Грань" в Новокуйбышевске, который под его началом прошел путь от студии до признания в качестве государственного театра областного подчинения.
В роли модератора встречи выступит театральный критик, журналист, арт-директор международного конкурса новой драматургии "Ремарка", специальный корреспондент газеты "Волжская коммуна" Ксения Аитова. Во время мероприятия посетители библиотеки смогут пообщаться с Денисом Бокурадзе, из первых уст узнав о постановках театра, актерских курсах режиссера, недавно учрежденной им премии "Серебряный гранат" и о многом другом.
Творческая встреча с Денисом Бокурадзе пройдет в рамках цикла "Самара. Люди. Искусство", приуроченного к предстоящему празднованию 175-летия Самарской губернии.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.