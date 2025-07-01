"Всего лишь игра": режиссер Денис Хуснияров о новой постановке "СамАрта"

В театре "СамАрт" — премьера. В новом спектакле "Товар любовь" (16+) режиссер Денис Хуснияров вновь доказывает: театр — не только зеркало времени, но и поле эксперимента, где древнее и современное способны сойтись в одном игровом пространстве. Поставленная по пьесе молодого драматурга Саши Мурашко история — второй режиссерский опыт Хусниярова с постоянной труппой театра "СамАрт", которым он руководит уже более двух лет. И этот опыт, безусловно, заслуживает внимания. Подробности — в разговоре с художественным руководителем Самарского театра юного зрителя "СамАрт" Денисом Хуснияровым.
"Всего лишь игра" — подзаголовок, написанный в программке. Но в действительности — это философский ребус, в котором каждая фигура, каждое движение по клетке условной доски становится метафорой морального выбора. "Нищета, жестокость и произвол воцарились в мире — таковы обстоятельства этой игры, — сказано в пресс-релизе. — Если кто и научится помогать, то это только боги. А у богов как раз первый ход".
По сюжету группа людей (Туристов? Тусовщиков? Одноклассников на родительской даче? На самом деле это не так важно) оказывается в хижине, отрезанной от мира снегопадом, — классическая ситуация изоляции, в которой наружу выходит все скрытое. Гаснет свет, авария, когда исправят — неизвестно… Чем заняться тем, кто настроился развлекаться? Найденная на чердаке древняя китайская настольная игра превращает камерную драму в почти мистическую притчу. Игроки постепенно теряют контроль, и в какой-то момент уже неясно, кто кем управляет: люди игрой или игра — людьми.
— Ощущение, что я посмотрела не один спектакль, а два, как минимум…
— Фактически — да. По форме, по атмосфере, по правилам существования. Два мира, два уровня игры, два взгляда на человека. Первый акт — это игровая, во многом документальная история.
Второй акт — совсем другой. Меняется все: декорации, сценический прием, само существование актеров. Мы полностью переносимся внутрь этой самой игры. Фигурки, которые были просто фишками в первом акте, вдруг оживают — и становятся персонажами. И история обретает совершенно иной смысл.
— Почему именно китайская игра? Это был эстетический выбор или философский?
— Это связано с Брехтом. В пьесе "Добрый человек из Сычуани" (первоначально называлась "Товар-любовь" — Прим. Волга Ньюс) действие разворачивается в Китае, в частности — в бедной, нищей деревне в провинции Сычуань. Сейчас с пьесами Брехта сложно работать напрямую. Поэтому драматург взяла мотивы из его произведений и на их основе создала второй акт — по сути, содержание самой игры.
— Кто такой добрый человек?
— Вы знаете, мне кажется, это миф, это понятие, которое уже не существует. И об этом мы пытались сказать в своем спектакле. Мне кажется, добрый человек невозможен. Наверное, мы все добрые, и одновременно никто из нас не добрый.
— А почему вы выбрали именно эту пьесу?
— Можно сказать, меня эта тема преследует с юности. Я еще со времен учебы все время к ней возвращался, делал разные наброски… И вот теперь — у нас есть большой театр, отличная труппа, которая может работать в любом жанре. Да и, если честно, не каждый театр сегодня решится взять такую пьесу уже с одним только названием. А я подумал: раз уж я у себя дома, почему бы не воспользоваться этим шансом — и поставил.
— Брехтовский театр — это, пожалуй, не совсем то, к чему привык массовый зритель. После спектакля я услышала за спиной чей-то выдох: "Да-а, сложно…".
— И это замечательно, как мне кажется. Перед каждым спектаклем звучит приветствие — это мой голос. Я говорю: "Содержательного вам просмотра". Не приятного — а содержательного. Потому что я за такой театр. Я уверен: театр не обязан развлекать. Он должен заставлять думать.
— А если человек пришел в театр просто отдохнуть, отвлечься после тяжелого дня?
— Такой театр тоже важен, и мы делаем такие спектакли. Но лично мне важно вести разговор — со зрителем и, значит, с самим собой.
— В спектакле очень ярко работают все выразительные средства — от сценографии до актерской игры. Как вы выстраивали это общее художественное пространство?
— Сценография Константина Соловьева стала своего рода визуальным кодом всей концепции. Он предложил решение, где из лоскутов кожи создано поле игры — сначала по нему движутся фигурки, потом сами актеры. Это пространство буквально дышит метафорой: сначала игра в миниатюре, потом — в человеческий рост.
Очень важен в спектакле свет. Работа Игоря Фомина — это не просто освещение, а мощный психологический инструмент. Он меняет восприятие сцен, тонко оттеняет внутренние состояния героев. Музыка Виталия Истомина, кстати, он впервые работает в Самаре, тоже стала частью этой общей интонации спектакля — она зыбкая, тревожная, на грани сна и яви.
Костюмы Яны Глушанок — выразительные, местами аллегорические — точно попадают в эстетику постановки. А пластика, поставленная Александром Любашиным, добавляет всему происходящему ритуальности. Это усиливает эффект вовлеченности в нечто древнее, мистериальное.
Ну и, конечно, актеры. Я безумно благодарен труппе. Заслуженные артисты — Ольга Агапова, Алексей Меженный, Павел Маркелов, актеры Александра Баушева, Евгений Гладких, Антонина Конева, Алексей Елхимов, Сергей Макаров, Ярослав Тимофеев, Ренат Набиуллин, Сергей Цой — играют с невероятной энергией, интуитивно, точно, как будто действительно оказались внутри этой игры с непредсказуемым финалом. Они как будто бы отбросили весь свой прошлый опыт, весь "налет" прежних ролей — и репетировали, как школьники: честно, внимательно, на равных. И я даже не могу кого-то одного выделить — это настоящая команда.
Александра Баушева, исполнительница роли Шен Те:
— Работа оказалась очень сложной. Но даже не в смысле технической сложности — скорее, внутренней, личной. Я бы, наверное, сказала так: это, пожалуй, моя первая настоящая работа в театре, несмотря на то, что я уже семь лет на сцене. Именно здесь случилось то самое глубокое, профессиональное погружение в материал и в себя. Это, конечно, заслуга режиссера. Денис Хуснияров умеет не просто работать с актером — он действительно из тебя вытаскивает то, о чем ты сам не подозревал. Где-то ломает, где-то направляет, управляет твоими эмоциями, манипулирует — в хорошем, точном смысле. Он чувствует артиста, собирает воедино все его качества, интуитивно находит нужный подход. Благодаря этому и рождается настоящая, глубокая, живая работа.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.