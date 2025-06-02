Воспоминания ветерана СВО легли в основу премьерного спектакля тольяттинского театра

В год 80-летия Великой Победы тольяттинский театр "Дилижанс" при поддержке самарского филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" представил зрителям пронзительную постановку по мотивам рассказа Алексея Толстого. Спектакль "Русский характер" — это диалог поколений, в котором переплетаются судьбы героев Великой Отечественной войны и наших современников, участников специальной военной операции.

Спектакль исследует, как война меняет человека, его ценности и внутренний мир. В основе сюжета — не только классический рассказ Толстого, но и реальные истории, дневники и стихи бойцов СВО.

Музыкальное сопровождение создано на стихи фронтовиков, а материалы для постановки предоставлены Самарским филиалом Фонда "Защитники Отечества". Среди авторов — ветеран СВО из Тольятти Сергей Алексеев, чьи рассказы вошли в сборники "Жизнь за други своя" и "Нет уз святее товарищества".

Сергей был бойцом штурмового отряда, а затем назначен командиром расчета. В ходе СВО получил 6 осколочных ранений в ногу, но все равно возвращался в строй. У героя множество боевых наград, в том числе "Медаль за отвагу". После возвращения домой Сергей решил продолжить помогать своим боевым товарищам и их близким и стал социальным координатором Госфонда в Тольятти. Такое же направление выбрал в качестве проектной работы во время обучения в "Школе героев". Напомним, программа инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентской — "Время героев".

Для Сергея участие в театральном проекте стало своего рода отдушиной и возможностью поделиться с людьми своими воспоминаниями о важных событиях современности.

"Очень немногие театры сегодня обращаются к теме СВО. "Дилижанс" в этом смысле — настоящий пионер. Для меня большая честь быть причастным к этой постановке", — отметил герой.

Режиссер Виктор Мартынов подчеркнул, что главная идея спектакля — показать не столько саму войну, сколько ее последствия для человеческих судеб:

"Нам было важно связать две эпохи, найти в них общие смыслы. Этот спектакль — о тех, кого война покалечила, и для тех, кто ждет своих близких с фронта. Он о том, как жить дальше, когда самое страшное уже позади".

В спектакле показаны две эпохи, две войны, где неизменными остаются мужество, преданность и сила духа.

"Моя героиня — это отражение судьбы моей бабушки, прошедшей войну связисткой. Через роль я пытаюсь понять ее боль, ее страх. Это мой способ быть ближе к ней, почувствовать то, что чувствовала она", — поделилась Актриса театра Екатерина Федощук.

"Мой герой — человек, искалеченный войной, но не сломленный. Он ищет свое место в жизни, помогая таким же, как он. Эта история отзывается во мне особенно остро — у меня есть друзья, которые не вернулись с фронта". рассказал о своем персонаже актер Алексей Андреев.

На премьере присутствовали ветераны, волонтеры и семьи участников СВО. Ветеран спецоперации Денис Михайлин поделился впечатлениями:

"Здесь нет лишнего пафоса — война показана такой, какая она есть. Но именно в этой правде — настоящий героизм. Гордость за свою страну, готовность отдать за нее все — это то, что объединяет поколения".

Спектакль "Русский характер" — это дань уважения героям прошлого и настоящего, чьи подвиги продолжают вдохновлять.