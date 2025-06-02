Воспоминания ветерана СВО легли в основу премьерного спектакля тольяттинского театра

В год 80-летия Великой Победы тольяттинский театр "Дилижанс" при поддержке самарского филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" представил зрителям пронзительную постановку по мотивам рассказа Алексея Толстого. Спектакль "Русский характер" — это диалог поколений, в котором переплетаются судьбы героев Великой Отечественной войны и наших современников, участников специальной военной операции.
Спектакль исследует, как война меняет человека, его ценности и внутренний мир. В основе сюжета — не только классический рассказ Толстого, но и реальные истории, дневники и стихи бойцов СВО.
Музыкальное сопровождение создано на стихи фронтовиков, а материалы для постановки предоставлены Самарским филиалом Фонда "Защитники Отечества". Среди авторов — ветеран СВО из Тольятти Сергей Алексеев, чьи рассказы вошли в сборники "Жизнь за други своя" и "Нет уз святее товарищества".
Сергей был бойцом штурмового отряда, а затем назначен командиром расчета. В ходе СВО получил 6 осколочных ранений в ногу, но все равно возвращался в строй. У героя множество боевых наград, в том числе "Медаль за отвагу". После возвращения домой Сергей решил продолжить помогать своим боевым товарищам и их близким и стал социальным координатором Госфонда в Тольятти. Такое же направление выбрал в качестве проектной работы во время обучения в "Школе героев". Напомним, программа инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентской — "Время героев".
Для Сергея участие в театральном проекте стало своего рода отдушиной и возможностью поделиться с людьми своими воспоминаниями о важных событиях современности.
"Очень немногие театры сегодня обращаются к теме СВО. "Дилижанс" в этом смысле — настоящий пионер. Для меня большая честь быть причастным к этой постановке", — отметил герой.
Режиссер Виктор Мартынов подчеркнул, что главная идея спектакля — показать не столько саму войну, сколько ее последствия для человеческих судеб:
"Нам было важно связать две эпохи, найти в них общие смыслы. Этот спектакль — о тех, кого война покалечила, и для тех, кто ждет своих близких с фронта. Он о том, как жить дальше, когда самое страшное уже позади".
В спектакле показаны две эпохи, две войны, где неизменными остаются мужество, преданность и сила духа.
"Моя героиня — это отражение судьбы моей бабушки, прошедшей войну связисткой. Через роль я пытаюсь понять ее боль, ее страх. Это мой способ быть ближе к ней, почувствовать то, что чувствовала она", — поделилась Актриса театра Екатерина Федощук.
"Мой герой — человек, искалеченный войной, но не сломленный. Он ищет свое место в жизни, помогая таким же, как он. Эта история отзывается во мне особенно остро — у меня есть друзья, которые не вернулись с фронта". рассказал о своем персонаже актер Алексей Андреев.
На премьере присутствовали ветераны, волонтеры и семьи участников СВО. Ветеран спецоперации Денис Михайлин поделился впечатлениями:
"Здесь нет лишнего пафоса — война показана такой, какая она есть. Но именно в этой правде — настоящий героизм. Гордость за свою страну, готовность отдать за нее все — это то, что объединяет поколения".
Спектакль "Русский характер" — это дань уважения героям прошлого и настоящего, чьи подвиги продолжают вдохновлять.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.