В рамках гастролей Большого театра покажут балет "Сильфида" для семей участников СВО

В субботу, 26 апреля, в 12:00, в рамках гастролей Большого театра в Самаре пройдет благотворительный показ балета Хермана Северина Левенскольда "Сильфида". На спектакль приглашены семьи участников СВО.
На сцене Шостакович опера балет выступят выдающиеся артисты Большого театра. Дирижер — лауреат международных конкурсов Алексей Богорад.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.