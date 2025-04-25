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Театр Культура

В рамках гастролей Большого театра покажут балет "Сильфида" для семей участников СВО

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 апреля, в 12:00, в рамках гастролей Большого театра в Самаре пройдет благотворительный показ балета Хермана Северина Левенскольда "Сильфида". На спектакль приглашены семьи участников СВО.

На сцене Шостакович опера балет выступят выдающиеся артисты Большого театра. Дирижер — лауреат международных конкурсов Алексей Богорад.

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