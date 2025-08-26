16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Повреждены провода, упали деревья: В Тольятти устраняют последствия урагана С 26 августа ул. Вилоновскую в Самаре закроют для транспорта Студенты Самарской области организовали выставку о родном крае на Российско-Китайском молодежном форуме Школьница из Сызрани Серафима Хлопушина выиграла грант минкультуры России на Международном детском форуме Специальный проект "Вызов" помогает семьям преодолеть кризис

Общество

"Т Плюс" рассказала самарцам об истории энергетики на юбилейном "ВолгаФест-2025"

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Энергетики представили горожанам интерактивный стенд, посвященный 125-летию легендарной Самарской ГРЭС, и провели благотворительные акции.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Группа "Т Плюс" стала активным участником масштабного арт-фестиваля "ВолгаФест-2025". В рамках праздника компания организовала для жителей областной столицы специальную экспозицию, посвященную 125-летнему юбилею старейшей в Поволжье Самарской ГРЭС. За дни фестиваля стенд энергетиков посетили более 5000 человек.

Центральным событием стала лекция технического директора — главного инженера Самарской ГРЭС Виктора Яшина. Он увлекательно рассказал гостям о ключевых этапах истории станции: от пуска первых электрических фонарей в Самаре до затопления территории Ставрополя-на-Волге после строительства Жигулёвской ГЭС и истории уникального немецкого агрегата 1931 года. "История ГРЭС на протяжении последних 125 лет неразрывно связана с историей самой Самары. Участие в подобных мероприятиях даёт возможность жителям нашего города узнать о важных и судьбоносных этапах развития энергосистемы и становления областной столицы", — поделился Виктор Яшин. Также гости фестиваля смогли создать сувениры с видами ГРЭС, поучаствовать в работе книжного клуба и помочь местному приюту для животных "Участие".

Группа "Т Плюс" — один из крупнейших в России энергохолдингов, обеспечивающий стабильное тепло- и электроснабжение в 16 регионах страны. Под управлением компании находится 53 электростанции и почти 500 котельных. В Самарской области активы компании объединены в филиал "Самарский", который включает в себя пять ТЭЦ и Самарскую ГРЭС в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск и Сызрань, а также теплосетевые предприятия, обслуживающие миллионы жителей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31