"Т Плюс" рассказала самарцам об истории энергетики на юбилейном "ВолгаФест-2025"

Энергетики представили горожанам интерактивный стенд, посвященный 125-летию легендарной Самарской ГРЭС, и провели благотворительные акции.

Группа "Т Плюс" стала активным участником масштабного арт-фестиваля "ВолгаФест-2025". В рамках праздника компания организовала для жителей областной столицы специальную экспозицию, посвященную 125-летнему юбилею старейшей в Поволжье Самарской ГРЭС. За дни фестиваля стенд энергетиков посетили более 5000 человек.

Центральным событием стала лекция технического директора — главного инженера Самарской ГРЭС Виктора Яшина. Он увлекательно рассказал гостям о ключевых этапах истории станции: от пуска первых электрических фонарей в Самаре до затопления территории Ставрополя-на-Волге после строительства Жигулёвской ГЭС и истории уникального немецкого агрегата 1931 года. "История ГРЭС на протяжении последних 125 лет неразрывно связана с историей самой Самары. Участие в подобных мероприятиях даёт возможность жителям нашего города узнать о важных и судьбоносных этапах развития энергосистемы и становления областной столицы", — поделился Виктор Яшин. Также гости фестиваля смогли создать сувениры с видами ГРЭС, поучаствовать в работе книжного клуба и помочь местному приюту для животных "Участие".

Группа "Т Плюс" — один из крупнейших в России энергохолдингов, обеспечивающий стабильное тепло- и электроснабжение в 16 регионах страны. Под управлением компании находится 53 электростанции и почти 500 котельных. В Самарской области активы компании объединены в филиал "Самарский", который включает в себя пять ТЭЦ и Самарскую ГРЭС в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск и Сызрань, а также теплосетевые предприятия, обслуживающие миллионы жителей.