Стало известно, как будет выглядеть первая ГЭС Поволжья в Сызрани после преображения: эскизы

В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области рассказали о планах по благоустройству смотровой площадки и аллеи, ведущей к первой ГЭС ПОволжья в Сызрани.
ГЭС перевели на холостой ход в 2021 году. Она прослужила более 90 лет и стала промышленным памятником, где работает музей развития энергетики Самарского края. Есть здесь еще одно знаковое место — Стела первым комсомольцам Сызрани.
К тому же это место — одна из самых высоких точек на территории города, с которой открывается панорамный вид на Спасскую башню и Вознесенский мужской монастырь. С другой стороны видно урочище Монастырской горы. Сызранцы приезжают сюда провожать закаты, показывают город с высоты друзьям и туристам.
Прежде чем разработать проект, архитекторы обсуждали его концепцию с жителями. Интерес к проекту проявили больше 20 тыс. человек. В итоге после долгих дискуссий в основу проекта заложили идею гармоничного соединения двух противоположностей: промышленной силы и природной красоты.
По новому проекту аллея к первой ГЭС поделена на парадную и тихую зоны. Парадная включает в себя: Комсомольскую стелу в память о первой маевке комсомольцев Сызрани, современный амфитеатр, арку для свадебных церемоний, систему приподнятых клумб со скамейками.
Другая часть — это место для отдыха и досуга, где предполагается обустроить уютные зоны отдыха с комфортными беседками, прогулочные дорожки, площадки с арт-объектами.
Появятся детская и спортивная площадки. Стилистически всю территорию аллеи объединит рисунок мощения с декоративной подсветкой.
Напомним, в июне Сызрань подала заявку на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. А в конце августа стало известно, что четыре проекта из Самарской области, включая сызранский проект на благоустройство аллеи, ведущей к первой ГЭС Поволжья, стали победителями конкурса. В 2026 г. город получит федеральное финансирование на преображение (не считая региональный и местных составляющих) - 107,1 млн рублей. Благоустройство пройдет в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
