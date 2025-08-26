В Самарской области планируют сократить программу капремонта домов

Правительство Самарской области направило на рассмотрение губдумы поправки в региональный закон о системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов. Они связаны с сокращением списка зданий, где планируется проведение таких работ.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, необходимость в поправках возникла в связи с планами по реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Они предусматривают снос старого жилья, как аварийного, так и не признанного таковым, и строительство нового — все за счет инвестора.

"В Самаре вступили в силу 15 постановлений главы города о принятии решения о КРТ жилой застройки, в границах которых имеются многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и которые соответствуют критериям, утверждённым постановлением правительства Самарской области от 14.07.2021 № 482. Общее количество уже составляет более 200, и эта цифра будет увеличиваться", — отмечают авторы законопроекта.

Соответственно, у жителей возникают вопросы относительно необходимости оплаты взносов за капремонт. Но если жители аварийных домов не платят эти взносы, так как здания уже исключили из программы, то жильцы других домов, подлежащих сносу, продолжают перечислять деньги. При этом, как отмечают авторы законопроекта, принятие решения о КРТ не гарантирует незамедлительного заключения договора с инвестором, так как этот процесс зависит от многих юридиеских и экономических факторов.

"В связи с изложенным, предлагается дополнить закон новым основанием исключения из региональной программы многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и расположенных в границах КРТ жилой застройки при наличии заключенного с инвестором договора", — говорится в законопроекте.

Порядок и процедуру исключения таких домов из программы правительство области утвердит в отдельном постановлении.