Финансы Экономика и бизнес

CARCADE автоматизирует лизинг и сопровождение бизнеса через единую экосистему

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
CARCADE развивает комплексный подход к работе с корпоративными клиентами, предлагая собственную экосистему решений для эффективного управления автопарком, финансами и операционной деятельностью компаний.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

В рамках всестороннего подхода клиентам доступны ключевые услуги, дающие возможности к росту бизнеса: лизинг любых типов автомобилей и техники, транспортная телематика, рассчётно-кассовое обслуживание в Газпромбанке, государственная регистрация автомобилей и спецтехники в ГИБДД и Гостехнадзоре, программа технической помощи на дорогах, а также топливная программа от "Газпром нефти".

Сотрудничество ООО "Каркаде" с Газпромбанком и ПАО "Газпром нефть" позволяет клиентам CARCADE получать комплексные услуги на эксклюзивных условиях, снижая затраты и оптимизируя бизнес-процессы.

Лизинг с максимальной выгодой

CARCADE предоставляет доступ к широкому выбору транспортных средств от ведущих автопроизводителей с максимальными скидками и индивидуальными условиями. Клиент получает полное сопровождение на всех этапах: от выбора автомобиля до завершения договора. Также доступна услуга регистрации техники в Гостехнадзоре и автомобилей в ГИБДД с помощью специалистов CARCADE.

Топливная программа от "Газпром нефти"

Для клиентов CARCADE доступна эксклюзивная топливная программа от "Газпром нефти", не имеющая аналогов по условиям:

  • Скидка на топливо до 19%, без привязки к объёму закупок, пробегу или размеру автопарка;
  • Безналичный расчет за топливо, а также за сопутствующие товары и услуги;
  • Гибкая настройка лимитов, контроль расходов и возврат НДС;
  • Доступ к более чем 7000 АЗС по всей России;
  • Надёжная защита от несанкционированного доступа — благодаря современным цифровым решениям.

Управление программой осуществляется через цифровую платформу "ОПТИ 24", которая позволяет клиентам оперативно контролировать расходы, управлять сервисами в режиме онлайн и пользоваться виртуальными картами.

Программа технической помощи на дорогах

CARCADE обеспечивает круглосуточную поддержку по всей России. В программу входят: эвакуация автомобиля, запуск двигателя, замена колеса, доставка топлива, услуги аварийного комиссара, юридическая помощь, предоставление подменного водителя, организация проживания или билетов в случае поломки, а также ряд специализированных сервисов для грузового транспорта.

Расчётно-кассовое обслуживание от Газпромбанка на особых условиях

CARCADE также предлагает своим клиентам расширенные возможности по расчётно-кассовому обслуживанию (РКО) в партнёрстве с Газпромбанком. Специально для лизингополучателей разработаны индивидуальные тарифы, включающие:

  • Бесплатную бизнес-карту с комиссией 1% за снятие в любом банкомате;
  • Бесплатные переводы на физические лица до 600 000 руб. в месяц;
  • Выгодные условия на платёжные поручения — 25 руб. за операцию;
  • Безлимитные выплаты заработной платы сотрудникам;
  • Полный спектр РКО-операций с возможностью дистанционного управления счетами.

Телематический сервис для управления автопарком

CARCADE предлагает установку телематического оборудования, которое обеспечивает передачу данных в реальном времени с транспортных средств клиента. Это решение помогает:

  • Предотвращать нецелевое использование транспорта;
  • Снижать затраты на обслуживание и ремонт;
  • Повышать дисциплину водителей;
  • Отслеживать местоположение и техническое состояние ТС;
  • Планировать сервисное обслуживание;
  • Анализировать эффективность эксплуатации.

"Мы стремимся создать для наших клиентов экосистему, в которой бизнесу удобно, выгодно и безопасно. Совместные решения с Газпромбанком и "Газпром нефтью" позволяют системно оптимизировать бизнес-процессы, что особенно важно в условиях высокой конкуренции и роста операционных расходов", — отметил Вячеслав Заичкин, операционный директор CARCADE.

