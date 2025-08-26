Россияне могут пополнять мобильную связь с в странах СНГ без комиссии

Жители России смогут оплачивать услуги связи в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане без комиссии. Соответствующий сервис запустил ВТБ для розничных клиентов. По расчетам банка, услугой воспользуются до миллиона человек.

"Мы продолжаем расширять возможности для международных расчетов, делая их для розничных клиентов максимально удобными и доступными. Преимущества нового сервиса — в бесплатности и скорости — деньги поступают на счет зарубежного сотового оператора мгновенно. Ожидаем, что сервис будет особенно востребован среди клиентов банка, которые имеют родственные связи в этих странах или активно путешествуют. В ближайшее время расширим географию функционала еще на две страны", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

На сегодняшний день жителям России доступны более 150 зарубежных направлений. В зависимости от стран переводы можно совершать по номеру телефона или карты, по номеру счета, а также с выдачей наличными.