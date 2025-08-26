Т2 предоставляет безлимитный трафик на популярные маркетплейсы

T2, российский оператор мобильной связи, запускает новую услугу "Безлимит на маркетплейсы". Клиенты популярных открытых тарифов оператора могут бесплатно пользоваться сервисами Ozon, Wildberries, Lamoda и Авито без ограничений по интернет-трафику.
Т2 предоставляет безлимитный интернет на маркетплейсы на открытых для подключения тарифах "Мой онлайн+", "Везде онлайн", Premium и Black без изменения абонентской платы. Новый сервис предоставляет неограниченный доступ к мобильным приложениям и веб-сайтам самых популярных российских маркетплейсов Ozon, Wildberries, Lamoda и онлайн-платформы "Авито". Абоненты получают максимальный комфорт при онлайн-шопинге: могут просматривать каталоги товаров, читать отзывы и оформлять заказы без ограничений по объему использованного трафика.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"Мы стремимся обеспечить нашим клиентам максимальный комфорт при использовании мобильного интернета в повседневной жизни. Т2 наблюдает устойчивый рост трафика, генерируемого приложениями маркетплейсов. Безлимит на них — наш ответ на стремительно меняющиеся потребности пользователей, которые все чаще делают покупки именно через мобильные устройства. Новый сервис особенно актуален в периоды распродаж, праздников или, например, сезона подготовки в школу, как сейчас. Активность пользователей на маркетплейсах и онлайн-платформах в эти периоды значительно возрастает. Мы уверены, что нововведение будет востребовано нашими клиентами и поможет сделать их цифровой опыт еще более приятным и удобным".
Последние комментарии
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.