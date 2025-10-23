Стартовал 5-й сезон конкурса научно-популярного видео "Знаешь?Научи!"

Стартовал юбилейный пятый сезон конкурса "Знаешь? Научи!". Конкурс позволяет школьникам заявить о себе как о будущих молодых ученых, проявить таланты популяризаторов науки и продемонстрировать свои проекты и идеи. Победителей ждут увлекательные поездки, современная техника и дополнительные баллы для абитуриентов от одного из ведущих вузов страны.

Конкурс научно-популярного видео "Знаешь? Научи!" уже пять лет объединяет школьников со всей страны в возрасте от 6 до 18 лет, предоставляя им возможность делиться своими знаниями и объяснять сложные темы простым и увлекательным языком. Участникам предстоит создать собственные видео под руководством опытных наставников, которых они выбирают сами. Цель конкурса — популяризация научного знания и мотивация к использованию современных и высокотехнологичных средств и методов для воплощения творческих идей среди учеников школ. Участникам необходимо записать видео продолжительностью от 1 до 3 минут, опубликовать его на сайте научи.наука.рф. Результаты будут опубликованы 13 апреля 2026 года.

"Знаешь? Научи!" — один из ключевых проектов Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В этом году стартовал 5-й сезон. За прошедшие 4 сезона школьники прислали более 10 тыс. видеороликов. Благодаря "Знаешь? Научи!" растет сообщество молодых энтузиастов, готовых делиться знаниями и вдохновлять других учиться. А еще создаются условия для реализации потенциала каждого человека и развития его талантов — это национальная цель, поставленная нашим Главой государства", — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В этом году к конкурсу присоединились новые партнеры, а финалистов ждут не только призы, но и дополнительные баллы для поступления в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Видео должны соответствовать одной из номинаций: "Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны", "Умные материалы в городах будущего", "Двигателестроение", "Устройство будущего: от идеи к чертежу", "Наука-история-человек" и "Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый". Первый этап конкурса — прием работ — продлится до 1 марта 2026 года.

"Конкурс "Знаешь? Научи!" формирует новое поколение научных коммуникаторов. Вдохновляясь участием в нем, многие школьники начинают регулярно смотреть научно-популярные видеоролики и создавать свой собственный контент. Искренняя вовлеченность ребят дает дополнительный импульс для популяризации современной науки, а кому-то даже помогает определиться с будущей профессией. В Десятилетие науки и технологий мы делаем акцент на креативность и простоту подачи. Наука не должна быть скучной, и участники конкурса это доказывают", — прокомментировала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Номинации нового сезона конкурса "Знаешь? Научи!"

Юные исследователи могут представить свои видеоролики в 6 тематических номинациях:

"Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны" (ГК "Геоскан"). Для участия в номинации необходимо записать видеоролик о том, как современные беспилотные летательные аппараты и космические спутники помогают изучать Землю.

"Умные материалы в городах будущего" (СИБУР). В номинации принимаются ролики о новых материалах, которые делают жизнь удобнее, безопаснее и экологичнее.

"Двигателестроение" (АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"). Школьники, которые выберут для участия эту номинацию, должны будут записать ролики об авиационном двигателестроении, где будут рассказывать о том, как знание школьных предметов, таких как математика и физика, помогает профессии инженера, ведь именно инженеры, конструкторы, механики играют ключевую роль в создании самолетов.

"Устройство будущего: от идеи к чертежу" (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых"). Участникам номинации необходимо придумать свой собственный гаджет из будущего, а в видеоролике подробно описать его принцип работы и дать научное обоснование.

"Наука-история-человек" (Издательская группа "Эксмо-АСТ"). Тематика номинации — развитие науки в разные эпохи жизни человечества, гениальные ученые и великие открытия, влияющие на культуру и общество.

"Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый" (Авито). Для участия в этой номинации нужно записать видеоролик, в котором необходимо объяснить, что такое искусственный интеллект и как он работает в повседневной жизни.

Участники могут экспериментировать с выбранной тематикой, опираясь на свои научные интересы. Например, будущие физики могут рассказать о законе сохранения энергии и импульса, действии и противодействии, о законе сохранения энергии, химики — о новых сплавах и материалах, информатики — о создании систем автоматического контроля за беспилотными аппаратами.

"Сегодня дроны и спутники становятся частью нашей повседневной жизни — от съемок на школьном дворе до наблюдений из космоса. Важно показать детям, что за этой техникой стоят простые и понятные законы науки, которые можно объяснить своими словами. Конкурс "Знаешь? Научи" дает ребятам возможность попробовать себя в роли популяризаторов и рассказать, как современные технологии помогают увидеть планету по-новому. Уверен, что такие проекты не только развивают любознательность, но и помогают школьникам сделать первые шаги к будущей профессии", — прокомментировал руководитель отдела образовательных проектов ГК "Геоскан" Михаил Луцкий.

Партнерами спецноминаций "Лучший наставник" и "Лучшая школа" выступают РУДН и Фонд "Вызов". Лучшим наставником и лучшей школой станут те, чьи ученики пришлют на конкурс больше всего видеороликов. Третьей спецноминацией традиционно стал "Марафон регионов", где победа достанется топ-5 регионам, от которых примет участие больше всего детей и которые будут активно поддерживать информационную кампанию конкурса.

"Заинтересовать, увлечь молодое поколение наукой в век стремительных скоростей и тотальной цифровизации — сложная задача, настоящий вызов. Нужно искать необычные форматы, чтобы привлечь внимание молодежи к достижениям ученых. Конкурс "Знаешь? Научи!" дает возможность школьникам почувствовать себя научно-популярными блогерами и снять собственное видео. Фонд "Вызов" в этом году выступает партнером номинации "Лучшая школа". Ведь интерес к науке пробуждается именно в школьные годы, когда горят глаза, хочется экспериментировать и каждый день узнавать что-то новое", — рассказала генеральный директор Фонда "Вызов" Наталья Третьяк.

Как пройдет голосование

Первоначально все поступившие ролики будут оценены экспертным советом, который проверит все работы на соответствие правилам конкурса и выбранной номинации, оценит научность и креативность. В результате будет сформирован шорт-лист из 162 полуфиналистов: по 27 участников в каждой номинации.

Победителей среди них определит жюри по четырем критериям: владение темой и ее раскрытие, оригинальность концепции, визуальное качество и монтаж и уровень подачи материала. В состав жюри войдут ученые, представители бизнеса и создатели научно-популярного контента.

Призовые места в каждой из шести номинаций будут присуждаться в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школа. Таким образом, будут определены 18 победителей тематических номинаций в трех возрастных категориях среди 54 финалистов, а также лучший наставник, лучшая школа и лучший регион. Всех победителей, в том числе лучшего наставника и лучшую школу, пригласят на торжественную церемонию награждения.

Как прошел 4 сезон конкурса "Знаешь? Научи!"

29 мая в музее "АТОМ" на ВДНХ состоялась церемония награждения победителей четвертого сезона конкурса научно-популярного видео "Знаешь? Научи!". Участников мероприятия поздравил вице-премьер, сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко, а награды школьники получили из рук выдающихся ученых.

"Благодаря конкурсу можно найти друзей от Севастополя до Благовещенска! Разнообразие направлений позволяет выбрать тему, которая близка — будь то космос, экология, робототехника или что-то совершенно иное. Финалистов ждут ценные призы и, конечно, незабываемые впечатления и новые знания: лично я обязательно приму участие в пятом сезоне конкурса "Знаешь? Научи!".

Присоединяйтесь — вместе сделаем науку увлекательной и доступной для всех!", — рассказал победитель четвертого сезона конкурса "Знаешь? Научи!" в номинации "Электродвижение" Максим Запара из Краснознаменска (Московская область).

Максим победил с видеороликом, в котором рассказал о левитирующем поезде на электромагнитной подушке. Награду он получил лично от вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Участие в конкурсе "Знаешь? Научи!" позволяет раскрыть потенциал, получить ценный опыт и развить значимые профессиональные навыки. Это прекрасная возможность проявить себя, показать таланты и способности широкой аудитории. Конкурс помогает расширять кругозор, знакомиться с интересными людьми и заводить полезные связи. Победа открывает новые возможности и перспективы, мотивирует идти вперед и покорять вершины. После моей победы в конкурсе меня заметили и пригласили учиться в лицей, куда я давно стремилась поступить!", — поделилась еще одна победительница четвертого сезона конкурса "Знаешь? Научи!" в номинации "Дыхание — жизнь" Вероника Нетребина из Симферополя.

Для победителей АНО "Национальные приоритеты" организовало двухдневную поездку в Москву. Во второй день состоялась торжественная церемония награждения, где им вручили сертификаты и памятные подарки от российских ученых. Так, победители получили беспроводные наушники, Bluetooth колонки, электросамокаты, учебные микроскопы и многое другое. Партнер прошлого сезона конкурса "Знаешь? Научи!" — СИБУР — в 3 школах, где учатся победители партнерской номинации, установил брендированные зоны с диванами и станцией для зарядки.

Всего в конкурсе приняли участия школьники из 82 регионов Российской Федерации. Наибольшее количество участников оказалось из Москвы, Калужской области, Республики Татарстан, Луганской Народной Республики и Нижегородской области.