С 5 ноября изменится расписание на переправе "Самара - Рождествено"

В среду, 5 ноября, начнет действовать новое расписание на переправе "Самара - Рождествено".

Из Самары ежедневно в рейс будет отправляться теплоход в 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:30, 19:00 и 21:00.

Из Рождествено - в 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:45, 18:15 и 20:00.