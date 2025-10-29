В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС

По окончании полевого сезона специалисты самарского Росреестра полностью выполнили годовой план-график обследования пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей (ГГС). Всего в 2025 году было обследовано 840 пунктов. Такие мероприятия проводятся специалистами Управления ежегодно для получения актуальной информации о состоянии пунктов ГГС.

Процесс обследования включает в себя обнаружение пункта ГГС на местности, в том числе с помощью картографических материалов по сохранившимся наружным знакам либо окопке. Далее осуществляется осмотр и устанавливается состояние наружного знака пункта — верхней марки его центра, внешнего оформления. Оценивается пригодность пункта ГГС для производства наблюдений, определяются условия для выполнения спутниковых геодезических исследований, выявляются помехи для прохождения радиосигналов.

Результаты обследований направляются в ППК "Роскадастр" и являются основой для последующего планирования восстановления пунктов и поддержания их в надлежащем состоянии для выполнения геодезических и картографических работ.

"Самарский Росреестр напоминает, что правообладатели объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения или части указанных пунктов, обязаны уведомлять ППК "Роскадастр" обо всех случаях их повреждения или уничтожения, предоставлять возможность подъезда (подхода) к ним при выполнении геодезических и картографических работ, а также при проведении ремонта и восстановления указанных пунктов, — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Омельченко. — За несоблюдение указанных положений установлена административная ответственность".