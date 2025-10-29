16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура добивается изъятия у Самары 7,5 тыс. га лесов Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат "Абилимпикс" В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС Народный фронт в Самарской области приглашает к участию в проекте "Все для Победы!" В Самаре запустили новый портал для сбора предложений по развитию городской среды

Общество

В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По окончании полевого сезона специалисты самарского Росреестра полностью выполнили годовой план-график обследования пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей (ГГС). Всего в 2025 году было обследовано 840 пунктов. Такие мероприятия проводятся специалистами Управления ежегодно для получения актуальной информации о состоянии пунктов ГГС.

Процесс обследования включает в себя обнаружение пункта ГГС на местности, в том числе с помощью картографических материалов по сохранившимся наружным знакам либо окопке. Далее осуществляется осмотр и устанавливается состояние наружного знака пункта — верхней марки его центра, внешнего оформления. Оценивается пригодность пункта ГГС для производства наблюдений, определяются условия для выполнения спутниковых геодезических исследований, выявляются помехи для прохождения радиосигналов.

Результаты обследований направляются в ППК "Роскадастр" и являются основой для последующего планирования восстановления пунктов и поддержания их в надлежащем состоянии для выполнения геодезических и картографических работ.

"Самарский Росреестр напоминает, что правообладатели объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения или части указанных пунктов, обязаны уведомлять ППК "Роскадастр" обо всех случаях их повреждения или уничтожения, предоставлять возможность подъезда (подхода) к ним при выполнении геодезических и картографических работ, а также при проведении ремонта и восстановления указанных пунктов, — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Омельченко. — За несоблюдение указанных положений установлена административная ответственность".

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2