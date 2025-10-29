16+
Общество

Народный фронт в Самарской области приглашает к участию в проекте "Все для Победы!"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Проект Народного фронта "Все для Победы!" направлен на поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областей.

В рамках проекта по всей стране открыты пункты приема помощи, работает телефон "горячей линии" и сайт "Все для Победы!", на котором размещена информация о порядке перечисления денежных средств, необходимой помощи, конкретных потребностях военнослужащих на передовой и населения на освобожденных территориях.

Региональным отделением Народного фронта в Самарской области проводится сбор пожертвований для закупки необходимого оборудования на фронт, организация выездов по доставке гуманитарной помощи, оказываются консультации семьям военнослужащих — участников СВО, содействие в получении медицинской помощи участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в Самарской области, а также ряд других мероприятий.

Каждый житель региона может оказать посильную помощь бойцам из Самарской области, выполняющим боевые задачи, а также поддержать мирных жителей прифронтовых территорий, пострадавших от действий врага.

Присоединяйтесь к сбору "Все для Победы!". Подробнее по телефону: (846) 242-01-42.

