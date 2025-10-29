Скончался бывший глава департамента транспорта Самары Петр Григорьев

На 77-м году ушел из жизни бывший глава департамента транспорта Самары, академик Российской академии транспорта и Почетный автотранспортник России Петр Павлович Григорьев.
Петр Павлович посвятил развитию транспортной системы региона более 55 лет. Его карьера - это путь от автослесаря до руководителя дептранса, а затем начальника Управления госавтодорнадзора по Самарской области. На каждой должности он демонстрировал высочайший профессионализм и преданность делу.
При его непосредственном участии был реализован проект по закупке 198 автобусов "Mercedes", и они служили самарцам почти два десятилетия. Он также внес значительный вклад в формирование нормативной правовой базы, регулирующей транспортную деятельность в области.
Особое внимание Петр Павлович уделял подготовке кадров. На протяжении семи лет он возглавлял кафедру организации перевозок и технического сервиса в Самарской государственной сельскохозяйственной академии, воспитав не одно поколение специалистов.
До последних дней он оставался активным участником общественной жизни, являясь членом Общественного совета при министерстве, заместителем генерального директора и членом Совета ассоциации "Волгаавтотранс".
Прощание с Петром Павловичем Григоровым состоится 30 октября с 11:00 до 11:45 по адресу: г. Самара, ул. Борская, 108 (Похоронный дом №1, зал №3).
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно