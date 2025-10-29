Скончался бывший глава департамента транспорта Самары Петр Григорьев

На 77-м году ушел из жизни бывший глава департамента транспорта Самары, академик Российской академии транспорта и Почетный автотранспортник России Петр Павлович Григорьев.

Петр Павлович посвятил развитию транспортной системы региона более 55 лет. Его карьера - это путь от автослесаря до руководителя дептранса, а затем начальника Управления госавтодорнадзора по Самарской области. На каждой должности он демонстрировал высочайший профессионализм и преданность делу.

При его непосредственном участии был реализован проект по закупке 198 автобусов "Mercedes", и они служили самарцам почти два десятилетия. Он также внес значительный вклад в формирование нормативной правовой базы, регулирующей транспортную деятельность в области.

Особое внимание Петр Павлович уделял подготовке кадров. На протяжении семи лет он возглавлял кафедру организации перевозок и технического сервиса в Самарской государственной сельскохозяйственной академии, воспитав не одно поколение специалистов.

До последних дней он оставался активным участником общественной жизни, являясь членом Общественного совета при министерстве, заместителем генерального директора и членом Совета ассоциации "Волгаавтотранс".

Прощание с Петром Павловичем Григоровым состоится 30 октября с 11:00 до 11:45 по адресу: г. Самара, ул. Борская, 108 (Похоронный дом №1, зал №3).