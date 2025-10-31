16+
Общество

Синоптики прогнозируют аномальную погоду на ноябрь в Самарской области

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз погоды на последний месяц осени. Судя по нему, в Самарской области ноябрь будет аномально теплым.

"Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от -1,7 до +0,6 градуса, что на 1,0-1,3 градуса выше средних многолетних значений", — сообщили в Гидрометцентре.

По словам синоптиков, как правило, положительная температура воздуха бывает в начале ноября. Причем в отдельные дни месяца в 2006, 2010, 2013, 2019 годах столбики термометров поднимались до отметок плюс 14-21 градус.

Уже к середине ноября температура переходит через ноль градусов в сторону понижения.  В самые холодные ночи 1953, 1956, 1961, 1998 годов она снижалась до значений от минус 24-29 градусов до минус 32-39 градусов.

Что касается осадков, то месячное количество в ноябре предполагается около нормы. В среднем она составляет от 19-29 мм до 46-56 мм. Возможны первые вьюги.

