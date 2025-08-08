"Модернизация - в приоритете": "Самаранефтегаз" подвел итоги полугодия

В АО "Самаранефтегаз" (входит в НК "Роснефть") за первое полугодие 2025 года был выполнен капитальный ремонт 11 зданий и сооружений, обновлены 7600 м² дорожных покрытий площадочных объектов, отремонтированы 46 км трубопроводов, а также построено 14 км линий электропередач и 46,6 км трубопроводов. Все работы, включая строительство и ремонт производственных и бытовых объектов, курируют специалисты подразделений блока капитального строительства предприятия.

Одна из приоритетных задач "Самаранефтегаза" - модернизация производственных мощностей. Эта часть масштабной инвестиционной программы направлена на повышение операционной эффективности, экологической и промышленной безопасности. Строительство резервуаров, линий электропередач, пунктов сдачи продукции, монтаж новых и замена устаревших трубопроводов, - все это обеспечивает бесперебойную работу предприятия. Команда строителей отвечает за то, чтобы каждый объект был построен качественно и в срок.

АО "Самаранефтегаз" имеет в активе 132 месторождения в Самарской и Оренбургской областях. Предприятие планомерно внедряет новые технологические решения по всей цепочке производственной деятельности, в том числе применяя инновации в строительстве объектов.

Так, в первом полугодии 2025 года в рамках проекта по ремонту и модернизации отремонтировано более 100 км промысловых трубопроводов. На предприятии действует целевая программа повышения надежности трубопроводов, которая включает в себя строительство новых и замену существующих трубопроводов, их ингибирование, диагностику и очистку.

В рамках еще одной программы - развития АСУ ТП - проводится техническое перевооружение УПН "Алакаевская", УПН "Красноярская", УПСВ-4, ДНС "Широкинская", а также насосных агрегатов СГМ, ЦГМ и ЮГМ в части автоматизации, что позволит упростить управление процессами подготовки нефти, оптимизировать работу данных промысловых объектов.

Начальник управления капитального строительства АО "Самаранефтегаз" Сергей Саяпин уже более десяти лет трудится в нефтедобывающей компании и считает свое направление деятельности вкладом в будущее нефтегазовой отрасли. По его словам, строители играют ключевую роль в ее развитии, своевременно обновляя основные производственные фонды и создавая для людей комфортные условия труда.

"Добыча энергетических ресурсов - технически сложный процесс. Для оптимизации рабочих операций и повышения безопасности и производительности скважин необходимы современные высокотехнологичные решения - считает руководитель. - В рамках автоматизации процессов добычи и подготовки нефти на предприятии внедряются передовые интеллектуальные системы, позволяющие в автоматическом режиме отслеживать параметры работы скважин, состав сырья и прочие важные показатели. Это позволяет проще, безопаснее, эффективнее управлять всеми рабочими процессами".