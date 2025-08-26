Грузовики и тракторы лидируют на Авито

Эксперты Авито Спецтехника проанализировали, какую технику чаще всего искали и покупали на платформе в последнее время.

На Avito сейчас опубликовано свыше 250 тысяч предложений о продаже специализированной техники по всей стране. Специалисты компании провели исследование, чтобы выяснить, какие типы и классы оборудования привлекли наибольшее внимание покупателей во II квартале 2025 года. Давайте ознакомимся с последними цифрами.

Наиболее популярной категорией оказалась грузовая автотехника, охватившая четверть всех запросов (25%). Сюда относятся различные модели авто вроде лесовозов, автопоездов и самосвалов, предназначенные для перевозки разнообразного сырья и товаров автомобильным транспортом.

Второе место уверенно занимает сельскохозяйственная техника (24%), необходимая для обработки земель, посева семян и сбора урожая на частных хозяйствах и больших аграрных предприятиях. К этой группе относят трактора, плуги, культиваторы, косилки и зерноуборочные комбайны.

Далее идут седельные тягачи (12,5%), пользующиеся стабильным спросом среди транспортных фирм, осуществляющих дальние грузоперевозки. Следом расположились полуприцепы (7,6%), которыми активно пользуются в качестве дополнения к основному грузовому автомобилю для увеличения вместимости или решения специфичных логистических задач.

Замыкают топ-5 позиции разнообразные виды навесного оборудования (5,6%), применяемого для расширения функционала базовых машин типа тракторов и погрузочной техники. Среди такого оборудования выделяются вибромашины для забивки свай, гидравлические молоты для разрушения бетона и рыхления грунта, дорожная техника для очистки улиц.

Можно выделить заметный скачок интереса к коммунальной технике и дополнительному оснащению относительно показателей 2024 года — спрос увеличился на 46,2% и 40,8% соответственно. Вероятно, такая тенденция обусловлена модернизацией парка машин в коммунальных структурах и увеличением запросов на поддержание городского хозяйства.

Топ-5 категорий спецтехники по доле интереса за второй квартал 2025 года, Россия