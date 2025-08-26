16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Грузовики и тракторы лидируют на Авито Рост спроса на новые автомобили LADA на площадке Авито составил почти 15% за год Чек-лист проверки прокатного авто: эксперты Авито рассказали, что нужно учесть до начала поездки Авито представил самую востребованную спецтехнику для строительных работ Авито оценил динамику продаж автомобильных запчастей в Самаре

Транспорт Транспорт и связь

Грузовики и тракторы лидируют на Авито

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Эксперты Авито Спецтехника проанализировали, какую технику чаще всего искали и покупали на платформе в последнее время.

На Avito сейчас опубликовано свыше 250 тысяч предложений о продаже специализированной техники по всей стране. Специалисты компании провели исследование, чтобы выяснить, какие типы и классы оборудования привлекли наибольшее внимание покупателей во II квартале 2025 года. Давайте ознакомимся с последними цифрами.

Наиболее популярной категорией оказалась грузовая автотехника, охватившая четверть всех запросов (25%). Сюда относятся различные модели авто вроде лесовозов, автопоездов и самосвалов, предназначенные для перевозки разнообразного сырья и товаров автомобильным транспортом.

Второе место уверенно занимает сельскохозяйственная техника (24%), необходимая для обработки земель, посева семян и сбора урожая на частных хозяйствах и больших аграрных предприятиях. К этой группе относят трактора, плуги, культиваторы, косилки и зерноуборочные комбайны.

Далее идут седельные тягачи (12,5%), пользующиеся стабильным спросом среди транспортных фирм, осуществляющих дальние грузоперевозки. Следом расположились полуприцепы (7,6%), которыми активно пользуются в качестве дополнения к основному грузовому автомобилю для увеличения вместимости или решения специфичных логистических задач.

Замыкают топ-5 позиции разнообразные виды навесного оборудования (5,6%), применяемого для расширения функционала базовых машин типа тракторов и погрузочной техники. Среди такого оборудования выделяются вибромашины для забивки свай, гидравлические молоты для разрушения бетона и рыхления грунта, дорожная техника для очистки улиц.

Можно выделить заметный скачок интереса к коммунальной технике и дополнительному оснащению относительно показателей 2024 года — спрос увеличился на 46,2% и 40,8% соответственно. Вероятно, такая тенденция обусловлена модернизацией парка машин в коммунальных структурах и увеличением запросов на поддержание городского хозяйства.

Топ-5 категорий спецтехники по доле интереса за второй квартал 2025 года, Россия

 

Категория спецтехники

Виды спецтехники в категории

Доля в интересе на все категории

1

Грузовой транспорт

Автобетоносмеситель,

автовоз, автоцистерна,

бортовой грузовик, лесовоз,

рефрижератор, самосвал

25%

2

Сельхозтехника

Борона, каток, комбайн, трактор, мини-трактор, мульчер и др.

24%

3

Седельные тягачи

Седельные тягачи

12,5%

4

Прицепы

Полуприцеп, прицеп

7,6%

5

Навесное оборудование

Вибропогружатель, гидромолот, грейфер, щетки коммунальные и др.

5,6%

Гид потребителя

Последние комментарии

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31