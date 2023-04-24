Мэрия Самары отказала "ФизРазвитию" в постройке многоэтажки рядом с парком Гагарина

Администрация Самары опубликовала постановление об отказе ООО "ФизРазвитие" в предоставлении разрешения на строительство многоэтажной жилой застройки на пересечении ул. Московское шоссе и XXII Партсъезда.

Застройщик претендовал на освоение участка площадью 16580 кв метров. Отказ властей поступил на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, а также в связи с тем, что земля расположена в санитарно-защитной зоне Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Напомним, "ФизРазвитие" входит в корпорацию "РосРегион Развитие" Сергея Плотникова. Компания консолидировала площади "Парк Хауса", выкупив значительную его часть у ООО "Арес Недвижимость" и ООО "ФинЭкс-Актив".