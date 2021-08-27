Спор собственников может привести к закрытию ТЦ "Парк Хаус" в Самаре

Суд повторно рассмотрел иск департамента управления имуществом Самары о сносе части ТЦ "Парк Хаус" и вновь отказал в требованиях. Однако, уладив отношения с властями, собственник помещений ООО "ФизРазвитие" столкнулся с претензиями совладельцев торгового центра.

Спор по земле под "Парк Хаусом" длился почти три года. Изначально департамент управления имуществом требовал освободить земельный участок, поскольку часть здания заходит на государственную землю. Впоследствии власти отказались от иска и заключили с девелоперами договор аренды на 49 лет.

Параллельно один из владельцев первой очереди "ФинЭкс-Актив" потребовал демонтировать эвакуационную лестницу, которую надстроил собственник второй очереди "Арес Недвижимость" между первой и второй очередями. Экспертиза показала, что эти работы привели к существенным дефектам самой лестницы и несущих конструкций здания. Кроме того, земля под той лестницей не выделялась на цели надстройки, что препятствует приобретению участка в собственность. Однако суд встал на сторону ответчика. А позже площади обеих компаний выкупило ООО "ФизРазвитие", входящее в корпорацию "РосРегион Развитие" Сергея Плотникова.

Новый владелец решил обеспечить себе возможность выкупа спорной земли и продолжил разбирательство в рамках иска городского департамента, поскольку отказ властей от претензий фактически легализует нахождение на спорном участке ТЦ. Компания инициировала судебную экспертизу, согласно которой демонтаж здания невозможен. В противном случае "Парк Хаус" останется без эвакуационного выхода, что сразу заблокирует работу торгового центра.

Суд отказал в сносе части ТЦ "Парк Хаус" Арбитражный суд Самарской области отказал департаменту управления имуществом Самары в освобождении земельного участка на пересечении ул. 22 Партсъезда и Московского шоссе и демонтаже части находящегося там здания ТЦ "Парк Хаус".

На демонтаже лестницы теперь настаивает столичное ОАО "Москвичка" - один из собственников помещений первой очереди. В частности, компания требовала проанализировать возможность переноса эвакуационного выхода и провести еще одну экспертизу.

"Москвичка" также обратила внимание, что договор аренды земли с муниципалитетом еще не прошел регистрацию и компания будет оспаривать этот документ, чтобы признать сделку ничтожной.

Отметим, что в рамках банкротства "Москвичка" в конце прошлого года продала свои площади в "Парк Хаусе" за 70,4 млн руб. красноярскому ООО "Виктория". Вскоре покупатель решил расторгнуть договор. Дело в коммунальных услугах, которые ранее "Москвичке" предоставляло "ФинЭкс-Актив", а новый собственник - "ФизРазвитие" - не стал этим заниматься. Сейчас продавец через суд обязывает компанию Плотникова подключить помещения к электросетям.