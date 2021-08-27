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Спор собственников может привести к закрытию ТЦ "Парк Хаус" в Самаре "Перекресток" продает свои площади в ТЦ "Парк Хаус" Ozon договорился с PNK Group об аренде площадей в Чапаевске Самарский ТЦ "Вертикаль" выставили на торги Кассация не указ: самарский арбитраж не изменил позицию по делу о пристрое к "Мега Сити"

Девелопмент Строительство и недвижимость

Спор собственников может привести к закрытию ТЦ "Парк Хаус" в Самаре

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд повторно рассмотрел иск департамента управления имуществом Самары о сносе части ТЦ "Парк Хаус" и вновь отказал в требованиях. Однако, уладив отношения с властями, собственник помещений ООО "ФизРазвитие" столкнулся с претензиями совладельцев торгового центра.

Фото: Владимир Котмишев

Спор по земле под "Парк Хаусом" длился почти три года. Изначально департамент управления имуществом требовал освободить земельный участок, поскольку часть здания заходит на государственную землю. Впоследствии власти отказались от иска и заключили с девелоперами договор аренды на 49 лет.

Параллельно один из владельцев первой очереди "ФинЭкс-Актив" потребовал демонтировать эвакуационную лестницу, которую надстроил собственник второй очереди "Арес Недвижимость" между первой и второй очередями. Экспертиза показала, что эти работы привели к существенным дефектам самой лестницы и несущих конструкций здания. Кроме того, земля под той лестницей не выделялась на цели надстройки, что препятствует приобретению участка в собственность. Однако суд встал на сторону ответчика. А позже площади обеих компаний выкупило ООО "ФизРазвитие", входящее в корпорацию "РосРегион Развитие" Сергея Плотникова.

Новый владелец решил обеспечить себе возможность выкупа спорной земли и продолжил разбирательство в рамках иска городского департамента, поскольку отказ властей от претензий  фактически легализует нахождение на спорном участке ТЦ. Компания инициировала судебную экспертизу, согласно которой демонтаж здания невозможен. В противном случае "Парк Хаус" останется без эвакуационного выхода, что сразу заблокирует работу торгового центра.

Суд отказал в сносе части ТЦ "Парк Хаус" Суд отказал в сносе части ТЦ "Парк Хаус"
Арбитражный суд Самарской области отказал департаменту управления имуществом Самары в освобождении земельного участка на пересечении ул. 22 Партсъезда и Московского шоссе и демонтаже части находящегося там здания ТЦ "Парк Хаус".

На демонтаже лестницы теперь настаивает столичное ОАО "Москвичка" - один из собственников помещений первой очереди. В частности, компания требовала проанализировать возможность переноса эвакуационного выхода и провести еще одну экспертизу.

"Москвичка" также обратила внимание, что договор аренды земли с муниципалитетом еще не прошел регистрацию и компания будет оспаривать этот документ, чтобы признать сделку ничтожной.

Отметим, что в рамках банкротства "Москвичка" в конце прошлого года продала свои площади в "Парк Хаусе" за 70,4 млн руб. красноярскому ООО "Виктория". Вскоре покупатель решил расторгнуть договор. Дело в коммунальных услугах, которые ранее "Москвичке" предоставляло "ФинЭкс-Актив", а новый собственник - "ФизРазвитие" - не стал этим заниматься. Сейчас продавец через суд обязывает компанию Плотникова подключить помещения к электросетям.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

Владимир Порохин 29 марта 2017 17:40 "Тандер" пожаловался на смену зонирования под гипермаркетом "Магнит" в Тольятти

А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Иннокентий l 11 августа 2016 14:49 С 10 сентября в Самаре закрывается торговый центр "М-5"

вангую... теперь там будет сбербанк

Артем stroysamaru 09 июня 2016 20:46 Самарский ТЦ "Парк Хаус" легализует парковку в рекреационной зоне

Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

mbbox mbbox 10 февраля 2016 17:34 "Виктор и Ко" судится из-за туфель с одним из арендаторов ТРК "Московский"

Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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