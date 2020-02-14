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Девелопмент Строительство и недвижимость

Суд отказал в сносе части ТЦ "Парк Хаус"

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области отказал департаменту управления имуществом Самары в освобождении земельного участка на пересечении ул. 22 Партсъезда и Московского шоссе и демонтаже части находящегося там здания ТЦ "Парк Хаус".

Фото: Андрей Савельев

Собственниками здания, как сообщается в материалах КАД ВАС, являются ООО "Арес Недвижимость" и ООО "Райзинг Стар Медиа".

Напомним, в конце 2018 г. департамент управления имуществом Самары обратился с иском в арбитражный суд, требуя от банкротящегося оператора ТЦ - ООО "Арес Недвижимость" - и одного из собственников части ТЦ ООО "РайзингСтар Медиа" выплатить необоснованное обогащение за пользование земельным участком под торговым центром.

Кроме взыскания долгов, чиновники требовали сноса части "Парк Хауса". В ведомстве сочли, что часть здания заходит на государственную землю, а значит, собственники недвижимости должны платить за ее использование.

В марте департамент имущества отказался от исковых требований. Но рассмотрение дела возобновилось после заявления другого оператора части ТЦ - ООО "Финэкс актив" - о включении его в спор в качестве третьего лица. Компания выразила желание приватизировать спорную землю, а отказ департамента от иска, по мнению "Финэкс актива", "фактически легализует незаконное нахождение на спорном участке части нежилого здания, собственниками помещений в котором являются ответчики".

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