Суд заново рассмотрит вопрос о сносе части ТЦ "Парк Хаус"

Иск самарской администрации с требованием снести ТЦ "Парк Хаус", несмотря на ее отказ от дальнейших судебных разбирательств, отправили на новое рассмотрение, пишет "КоммерсантЪ".

Напомним, иск департамента управления имуществом Самары поступил в арбитражный суд в конце 2018 года. Ведомство требовало от банкротящегося оператора ТЦ — ООО "Арес Недвижимость" — и одного из собственников части ТЦ ООО "РайзингСтар Медиа" выплатить необоснованное обогащение за пользование земельным участком под торговым центром. Площадь земельного участка, за который не заплатило ООО "Арес Недвижимость", составляет 1249,79 кв. м, а сумма обогащения — 705,87 тыс. рублей. ООО "РайзингСтар Медиа" незаконно воспользовалось участком в размере 240,3 кв. м и задолжало 109,4 тыс. рублей.

Кроме взыскания долгов, чиновники требовали сноса части "Парк Хауса". В ведомстве сочли, что часть здания заходит на государственную землю, а значит, собственники недвижимости должны платить за ее использование.

В марте департамент имущества отказался от исковых требований. Причина в материалах дела не указана.

Рассмотрение дела возобновилось после заявления другого оператора части ТЦ — ООО "Финэкс актив" — о включении его в спор в качестве третьего лица. Компания выразила желание приватизировать спорную землю, а отказ департамента от иска, по мнению "Финэкс актива", "фактически легализует незаконное нахождение на спорном участке части нежилого здания, собственниками помещений в котором являются ответчики".

Ранее организация также требовала демонтировать часть "Парк Хауса". С такой инициативой компания выступила в деле о банкротстве "Арес недвижимости", однако результата добиться не удалось. Оператор части "Парк Хауса" банкротится из-за долга в несколько миллиардов рублей перед Райффайзенбанком. "Финэкс актив" доказывал аффилированность банка и должника и пытался признать фиктивность кредитного соглашения, но суд не внял доводам компании.

Выяснить причины отказа администрации Самары от иска изданию не удалось — ответ на запрос на момент сдачи номера в редакцию не поступил. Конкурсный управляющий "Арес недвижимости" беседовать с корреспондентом не стал, пообещав перезвонить позже.